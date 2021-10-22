Gündem CHPnin yaptırdığı heykeli AK Parti yaptı diyerek alay eden İYİ Partili Özkan paylaşımını sildi
POLİTİKA

CHP'nin yaptırdığı heykeli 'AK Parti yaptı' diyerek alay eden İYİ Partili Özkan paylaşımını sildi

Denizli'ye bağlı Merkezefendi ilçesinin CHP yönetimindeki belediyesi öncülüğünde, sağlık çalışanları için tematik bir park inşa edildi. Parka konulan heykellerin estetik ve mimari yapısı tepkilere neden olurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, heykellerin AK Parti tarafından yaptırıldığını öne sürerek alay etti. Özkan heykellerin ittifak ortakları CHP yönetimi tarafından yaptırıldığını fark edince paylaşımını silmek zorunda kaldı.

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Haber Merkezi Diğer
CHPnin yaptırdığı heykeli AK Parti yaptı diyerek alay eden İYİ Partili Özkan paylaşımını sildi
İYİ Partili Özkan, AK Parti ile alay ettiği paylaşımı heykellerin CHP'ye ait olduğunu öğrenince sildi.

CHP yönetimindeki belediyeler heykel koleksiyonlarına bir yenisini daha ekledi. Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin koronavirüs salgını sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan heykeller, estetik ve mimari yapısı nedeniyle tepkilere neden oldu.

İYİ PARTİLİ ÖZKAN 'AK PARTİ YAPTI' DİYEREK ALAY ETTİĞİ PAYLAŞIMI SİLMEK ZORUNDA KALDI

Söz konusu heykellerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan ve AK Parti ile alay eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, heykellerin ittifak ortakları CHP yönetimindeki belediye tarafından yaptırıldığını öğrenince paylaşımını kaldırdı.

CHP'li belediyeden bir heykel faciası daha! Denizlililer bunu tartışıyor: Çocuklar korkabilir
FOTOĞRAF 16
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CHP'li Merkezefendi Belediyesi, koronavirüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için tematik sağlık parkı inşa etti.
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Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi’nde 9 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, içerisinde oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile jimnastik ve fitness aletleri bulunan parka, sağlık personellerini simgeleyen heykeller konuldu.
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Kısa bir süre içerisinde açılması planlanan parktaki sağlık çalışanlarının simgeleyen heykeller, sosyal medyada tartışma konusu oldu.
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'ÇOCUKLARIMIZ KORKABİLİR'<br><br>Heykelleri eleştiren Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, \"Çocuklarımız, bu heykelleri görüp korkabilir\" dedi.
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Sağlık çalışanlarını yansıtan heykellerin mimari yapısını eleştiren Aki, \"2 yıldır süren bir pandemi dönemi içerisindeyiz. Bir virüsle savaş halindeyiz.
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Bu savaşta bizlerin hayatını kurtarmak için en önde savaşan sağlık personellerimiz adına yapılan parkta onları onurlandırmak, bu mücadelelerini taçlandırmak için yapılan objeler hakkında çok tepki aldık.
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Biz bu objelerin buraya yakışmadığını düşünüyoruz. Henüz açılışı yapılmayan bu parkta bu objelerin kaldırılmasını istiyoruz\" diye konuştu.
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Aki, \"Sağlık çalışanlarımızın şefkatini, onların duyarlılığını ve hizmet sevgisini yansıtan eserler olmadığını düşünüyoruz\" ifadelerini kullandı.
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‘SANAT ESERİ OLARAK GÖRÜLMEMELİ’<br><br>Denizli'de Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise, \"Sağlık Parkı, sağlık çalışanlarına saygı için yapıldı. Parkın içindeki objeler sağlık çalışanlarının dünyaya olan faydalarını göstermek için yapıldı.
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Objeleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Bura da kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır\" diye konuştu.
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CHP'li belediyeden bir heykel faciası daha! Denizlililer bunu tartışıyor: Çocuklar korkabilir
En büyük icraatleri heykel dikmek olan ve heykel için harcanan bütçelerde oldukça bonkör davranan CHP'li belediyelerin tartışmalara neden olan son çalışması Denizli'de ortaya çıktı. Merkezefendi Belediyesi'nin Kovid-19 sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan heykellerin estetik ve mimari yapısı tepkilere neden oldu.

CHP'li Belediye Başkanı Aras'ın heykel mutluluğu: Paralar bunlar için harcanacak
OYNAT 01:34
CHP'li Belediye Başkanı Aras'ın heykel mutluluğu: Paralar bunlar için harcanacak
Bodrum Belediyesinin CHP'li Başkanı Ahmet Aras, heykel açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'Bu heykeli yapmak için 2 yıldır uğraşıyoruz bugünden yarına olmuyor bu işler. Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Para bir amaç değildir araçtır. Paralar bunlar için harcanacak' ifadelerini kullandı.

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