İzmir'de Kur’an-ı Kerim’i yakan iki kişi infiale neden oluştu: Tutuklandılar İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren iki kişi, o anları sosyal medyadan paylaştı. İnfial uyandıran görüntülerle ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Ali Erbaş başta olmak üzere pek çok siyasi saygısızlığa kayıtsız kalmadı. Öte yandan gelen son dakika gelişmesinde dini değerleri aşağılama suçunu işleyen 2 şüpheli tutuklandı..

Abone Ol