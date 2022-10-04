İzmir'de Kur’an-ı Kerim’i yakan iki kişi infiale neden oluştu: Tutuklandılar

İzmir'in Çiğli içki sofrasında 2 kişinin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.
İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahıslar tepkiler üzerine videoyu sosyal medyadan kaldırdı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Konuyla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." ifadelerini kullandı.
İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar...
İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 3, 2022
HESAP VERECEKLER
Dini değerleri aşağılama suçunu işlediği öne sürülen 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.