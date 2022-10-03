​Bakan Soylu: Dilşah Ercan teröristtir bu saldırı ile ilişkilidir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı'nda Mersin'deki polisevine yönelik saldırı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Bakan Soylu, CHP'nin tutuklu gazeteciler raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, "91 PKK, 17 MLKP, 9 DHKP-C'li terörist var. Kılıçdaroğlu çıkıp özür dilemelidir." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Bu terör örgütü listesini kim yapmışsa kumpası o kurmuş. Özür dilemesi gereken bir kişi varsa Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. "Kılıçdaroğlu ve avanelerinin özür dilemesi gereken milletimizdir, görevini yapan gazetecilerdi. Kendi itiraflarını kendileri yaptıkları için Kılıçdaroğlu ve PKK'nın, sözde tutuklu gazeteciler raporundan kamuoyunun önünde özür dilemeleri gerekir.

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Cihan Gün bu listede var mı? Var. Naciye Yılmaz, DHKP-C’li. Şu terör örgütü listesinde var mı? Var. Parmak izi ve diğer patlama düzeneğindeki bulgular eylemin koordinasyonunda olduğuna işaret etmektedir. Kılıçdaroğlu, 'Ben devletten bilgi aldım' derken PKK’yı örtülemeye, masasının altındaki bilgilerin kendisine nasıl geldiğini saklamaya çalışan maalesef bir zavallı ile karşı karşıyayız.

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BU TERÖRİSTLERDE GAZETECİ Mİ?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tutuklu Gazeteciler Raporu üzerinden CHP'ye kumpas kurulduğunu iddia etti, raporu aklamaya çalıştı. Oysa rapor, Mersin'deki saldırıda adı geçen PKK'lı Dilşah Ercan'dan ibaret değil.

Rapordaki isimler hapisten çıktıktan sonra eylemlerini ve bağlarını sürdürdü.

Bayram Namaz , CHP'nin raporuna 6. sırada yer alıyor. MLKP terör örgütü yöneticiliğinden tutukluydu. 2014'te cezaevinden çıktı, PKK'ya katıldı. Suriye'de öldürüldü.

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KCK operasyonu kapsamında 2011’de tutuklanan Zuhal Tekiner , hapisten çıktıktan sonra da faaliyetlerine devam etti.

Pervin Yerlikaya , 2011 yılında terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. CHP’nin raporunda da yer alan Yerlikaya şu anda PKK’nın yayın organı olan ANF NEWS’te örgüt lehine haberler yapıyor.

Ceyhun Bay da yine gazeteci olarak gösterilmek istenenler arasında. DHKP-C’nin İstanbul yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında itirafçı oldu.

Raporda ismi geçen Erdal Süsem , bazı dernekleri bombaladı. Örgüt adına haraç almak suçlarından hüküm giydi.

MLKP terör örgütü adına faaliyette bulunan Hatice Duman da gazetecilik faaliyeti yürütürken değil, evinde silah saklarken yakalandı. Silahlı soygun, adam yaralama ve bombalama eylemlerinde rol aldı.

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Kenan Karavil ve Ömer Faruk Çalışkan da yine terörle bağlantılı. Saldırı eylemlerinin yanı sıra PKK'ya adam kazandırma faaliyeti yürüttüler."