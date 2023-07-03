Kurban vekaleti veren bin 800 kişiye salam dağıtmışlardı: Restoran sahibi baba ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı

Kurbanlık için 7 bin 100 liraya hisse alan bin 800 kişi, kendilerine sosis gibi teslim edilen etin daha önce kesildiğini ve bozuk olduğunu iddia etti.
Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren et restoranının organizesiyle kurban hissesine giren vatandaşlara, salam ve sosis ile paketlenmiş kıyma ve bozuk etlerin verildiği iddiasına ilişkin soruşturma Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.
Yaklaşık 770 hissenin de canlı hayvan olarak satışını gerçekleştirdiklerini belirten E.A, bayramın birinci günü 109 büyükbaş hayvanın biri 7 hisse olacak şekilde kesimini yaptıklarını, 760 civarında hisseyi sahiplerine et olarak teslim ettiklerini ilerini sürdü.
Dondurulmuş et hisselerini getiren tır ve kamyon şoförlerinin kesime ait belgeleri teslim etmediğini savunan E.A, bunların ilgili şirket tarafından daha sonra gönderileceğini söylediklerini iddia etti.
Baba A.A. da bayramın ikinci günü olan hisse teslimatının donmuş et olarak yapılacağını söylediklerini ileri sürdü.
Şikayet üzerine işletmeye giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, restoran ve soğuk hava deposunda yaptıkları incelemede, paketlerdeki ürünlerde içerik bilgisi, üretim ve paketlenme yeri, fatura ve taşıma belgesi gibi bilgilerin bulunmaması üzerine 3 ton 800 kilogram ete el koyarak imha etmişti.
Gözaltına alınan işletme sahibi baba ve oğlu tutuklanmıştı.