Gündem Kuveyt Veliaht Prensi Al Sabahtan Cumhurbaşkanı Erdoğana övgü dolu sözler
POLİTİKA

Kuveyt Veliaht Prensi Al Sabah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelen Kuveyt Emir Vekili ve Veliaht Prens Şeyh Meş’al Al Cabir Al Sabah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duruşu, sözü ve eylemiyle cesur bir adam olduğunu vurgulayan Veliaht Prens Al Sabah, ''Ona karşı sevgi ve saygımız var" dedi.

Haber Merkezi AA
Kuveyt Veliaht Prensi Al Sabahtan Cumhurbaşkanı Erdoğana övgü dolu sözler
Kuveyt Emir Vekili ve Veliaht Prens Şeyh Meş’al Al Cabir Al Sabah, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi.

Kuveyt Emir Vekili ve Veliaht Prens Şeyh Meş’al Al Cabir Al Sabah, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Emir Vekili ve Veliaht Prens Al Sabah, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet ile Kuveyt'teki Beyan Sarayı'nda görüştü.

Görüşmede, Veliaht Prens Al Sabah, ülkesi ile Türkiye arasındaki tarihi ilişkinin derinliğine vurgu yaparak, 1971 yılında Kuveyt Devleti'nin Ankara Büyükelçiliği'nin açılışını gururla andıklarını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kuveyt'e verdiği destekten dolayı teşekkür eden Al Sabah, "Erdoğan, duruşu, sözü ve eylemiyle cesur bir adam. Ona karşı sevgi ve saygımız var." dedi.

Al Sabah, Dost ülke Türkiye'nin Meclis Başkanı Şentop'un ve ona eşlik eden heyetin ikinci ülkeleri Kuveyt'i ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgali esnasında Türkiye'nin tutumunu hatırlatan Al Sabah şunları söyledi:

"Kültürü ve halkı bakımından kadim olan bu ülkenin vefalı ve sadık duruşlara sahip olması şaşırtıcı değil. Teşekkürlerimizi yineliyoruz. Kuveyt, kardeşlerinin ve dostlarının duruşlarını unutmaz."

"Türkiye, Kuveytli turistler için bir destinasyon haline geldi"

Kuveyt ile Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ilişkiler ve güvenlik iş birliğinin gücünden bahseden Al Sabah, "Türkiye, Kuveytli turistler için bir destinasyon haline geldi." dedi.

Al Sabah, resmi ziyaretler ve ikili görüşmelerin sonuçlarına ve Türk tarafıyla yapılan siyasi istişarelere ek olarak, Kuveyt-Türkiye ortak iş birliği komitelerinin oturumlarının sonuçlarını ve bunlarda gösterilen tüm çabaları överek, "İki ülke arasındaki ticaret hacmindeki artış ve ihracat hacmindeki büyüme, ilişkilerin gücünün açık kanıtıdır." ifadelerine yer verdi.

Kuveyt yönetimi, hükümeti ve yatırım organlarının, her iki taraf için kalkınma fırsatlarının ekonomik yönü nedeniyle, dost ülke Türkiye'deki Kuveyt yatırımlarının hacmindeki artıştan gurur duyduğunu dile getiren Al Sabah, Türk şirketlerinin Kuveyt'te bazı önemli altyapı projelerinin uygulanmasındaki rolüne övgüde bulundu.

Al Sabah son olarak da TBMM Başkanı Şentop'a hitaben, "Mustafa kardeşim, Kuveytlilerin gönlünde sizlere karşı bir sevgi var. Siz de sevgimiz de her daim var olsun." dedi.

Görüşmede, Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde seyrettiğine dikkati çeken Şentop da "Halklarımız arasında tarihten gelen köklü bağlar, müşterek kültürel değerler ve karşılıklı muhabbet, ülkelerimiz arasındaki dostluk zeminini daha da kuvvetlendiriyor." İfadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki iş birliğini her alanda daha da derinleştirmek için gayret sarf ettiklerini anlatan Şentop, bu bağlamda, Kovid-19 küresel salgını nedeniyle bir müddet inkıtaya uğrayan karşılıklı üst düzey ziyaretlere tekrar başlayabilmekten ve yüz yüze görüşebilmekten memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kuveyt Emiri ile telefonda görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kuveyt Emiri ile telefonda görüştü

Kuveyt Meclis Başkanı Al-Ghanim'in İsrailli elçiyi
OYNAT 00:51
Kuveyt Meclis Başkanı Al-Ghanim'in İsrailli elçiyi "çocuk katilleri" diyerek kovduğu görüntüler yeniden gündemde
Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim'in, Uluslararası Parlamentolar Birliği toplantısında geçtiğimiz yıllarda yaptığı konuşma, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdürdüğü bu günlerde yeniden gündemde. Toplantıda söz hakkı alan Kuveytli Başkan, İsrail elçisinin yüzüne 'Kendisine uyan evrensel bir söz vardır: Utanmazsan istediğini yap! Eşyalarını toplayıp bu salondan çıkman gerekir. Parlamenterlerin tepkisini gördükten sonra zerre kadar şerefin varsa terk et salonu! Ey İşgalci! Ey çocuk katilleri!” demişti. Bu sözlerin ardından İsrail elçisi salonu terk etmişti.


Abone Ol Google News
160 isimsizçocuk mezarı bulundu

160 isimsiz
çocuk mezarı bulundu

​Kanada'da dehşete düşüren bir toplu mezar daha.
Piknik acı bitti

Piknik acı bitti

​Gölete düşen kadının cesedi 28 metre derinlikte bulundu.
Terfi de ister misiniz

​15 Temmuz yüzsüzleri TSK'ya dönmek için başvurdular.

​Delta ile Delta Plus varyantı, ülkeleri alarma geçirdi.

​Mehmet Ali Şengül kırmızı listede aranıyordu.

​Türkiye Büyükelçiliği'nden bir heyet KKTC'yi ziyaret etti.

'Duruşu ve sözüyle<br>cesur bir adam'

'Duruşu ve sözüyle
cesur bir adam'

Veliaht Prens Al Sabah'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler.

20'ye yakın<br>hastalık taşıyor

20'ye yakın
hastalık taşıyor

​İstanbul'da Asya Kaplan Sivrisineği alarmı: Popülasyonu artıyor
'Çok keyifliydim<br>o yüzden attım'

'Çok keyifliydim
o yüzden attım'

​Türk Bayrağını indirip çöpe atan kadın yakalandı.
'Türkiye ile anlaşın'

'Türkiye ile anlaşın'

​Macaristan'dan AB'ye göç sorunlarını çözmek için çağrı.
Görüntüler Türkiye<br>sınırından değil

Görüntüler Türkiye
sınırından değil

Sosyal medyada yayılan görüntülere yalanlama.
İki bin nüfuslu<br>mahalle karantinada

İki bin nüfuslu
mahalle karantinada

Zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmayacak.
Şafak vakti<br>düğmeye basıldı

Şafak vakti
düğmeye basıldı

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu.
Film sahnelerini aratmadı

Film sahnelerini aratmadı

​Uçurumun eşiğinde mahsur kalan kadın için seferber oldular.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.