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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kuveyt Emiri ile telefonda görüştü: Yeni Kuveyt Emiri kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kuveyt Emiri ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, vefatından derin teessür duyduğu Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet dilerken, merhumun ailesine ve dost Kuveyt halkına taziyelerini iletti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kuveyt Emiri Şeyh el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi.

  • İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, vefatındanderin teessür duyduğu Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet dilerken, merhumun ailesine ve dost Kuveyt halkına taziyelerini iletti.

Erdoğan, merhum Emir'in, bölgede barış ve istikrar yolunda sarf ettiği üstün gayretlerin yanı sıra Kuveyt'in refah ve kalkınması yolunda yaptığı müstesna katkılarla daima takdirle hatırlanacağını ifade etti.

Hayatını kaybeden Kuveyt emirinin torunuyla birlikte son görüntüsü
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Hayatını kaybeden Kuveyt emirinin torunuyla birlikte son görüntüsü
Temmuz ayında tedavi amacıyla ABD'ye gelen ve bugün hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın son kez torunuyla görüntülendiği anların videosu paylaşıldı.

"Müstesna ilişkiler daha da geliştirilmeli"

  • Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Kuveyt Emirliği makamına gelmesi dolayısıyla tebrik eden Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlardan gücünü alan müstesna ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin bölgede barış ve istikrar ortamının tesisine de katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

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Kuveyt Emiri ile görüştü

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