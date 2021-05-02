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Gündem Kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti 10 yaşındaki Osman yaşamını yitirdi
KOCAELİ

Kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti: 10 yaşındaki Osman yaşamını yitirdi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, Osman Emir Bayhan (10), yaşıtı olan kuzeni Y.B'nin oynadığı tüfeğin kazara ateş almasıyla hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti: 10 yaşındaki Osman yaşamını yitirdi
Osman Emir Bayhan

Olay, öğle saatlerinde Başiskele Havuzlubahçe Mahallesi Çavuşoğulları Sokak’ta bulunan evde meydana geldi. Y.B. ile kuzeni Osman Emir Bayhan, evdeki tüfekle oynadıkları sırada Y.B’nin elindeki tüfek kazara ateş aldı.

Silah sesini duyup gelen aile fertleri, kanlar içindeki Osman Emir Bayhan’ı alarak yakındaki özel hastaneye götürdü. Osman Emir burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Halit ve Melek Bayhan çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Osman Emir’in ölümü ailesini üzüntüye boğdu. Osman Emir'in cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından yarın toprağa verilmesi bekleniyor.


GERİYE 23 NİSAN’DA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KALDI

Kuzeninin elindeki tüfeğin ateş alması ile hayatını kaybeden Osman Emir Bayhan’dan geriye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda annesi tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler kaldı. Yapılan paylaşımda Osman Emir’in 23 Nisan’ı kutlamak için şiir okuduğu ve asker selamı verdiği görülüyor.

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