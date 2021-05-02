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Gündem Beykozda maganda dehşeti Önce tekme attı sonra yangın tüpüyle saldırdı
İSTANBUL

Beykoz'da maganda dehşeti: Önce tekme attı sonra yangın tüpüyle saldırdı

Beykoz’da yol verme kavgasında sürücülerden biri diğer sürücünün kamyonetini tekmeledi. Hızını alamayan öfkeli adam bu kez de bagajından aldığı yangın söndürme tüpüyle saldırdı. Kavgayı görüp araçlarından inen diğer sürücüler öfkeli adamı sakinleştirmeye çalıştı.

Haber Merkezi İHA
Beykozda maganda dehşeti: Önce tekme attı sonra yangın tüpüyle saldırdı
Yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Beykoz Yeni Riva yolunda meydana geldi. Trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası otomobilden inen sürücü pikap sürücüsüne tekme ile saldırınca olay büyüdü. Tekme salladığı pikapın aynasını da kıran sürücü, ardından otomobilinin bagajından aldığı yangın söndürme tüpünü pikap sürücüsünün üzerine boşaltarak yangın tüpüyle saldırısına devam etti.

Pikap sürücüsü kaçarak kendini kurtarmaya çalıştı. Trafikte diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga son bulurken, trafikte yoğunluk oluştu.

Beykoz'da trafikte yol verme kavgası: Önce tekmeledi sonra yangın tüpüyle saldırdı
OYNAT 00:59
Beykoz'da trafikte yol verme kavgası: Önce tekmeledi sonra yangın tüpüyle saldırdı
Beykoz'da trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında çıkan kavga cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından lüks otomobilden inen sürücü, kamyonet sürücüsüne tekme ile saldırdı. Tekme salladığı kamyonetin aynasını kıran sürücü, ardından otomobilinin bagajından aldığı yangın söndürme tüpüyle saldırısını sürdürdü. Otomobilin sürücüsü, yangın söndürme tüpünü kamyonet sürücüsünün üzerine boşalttı.


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