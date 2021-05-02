Beykoz'da maganda dehşeti: Önce tekme attı sonra yangın tüpüyle saldırdı Beykoz’da yol verme kavgasında sürücülerden biri diğer sürücünün kamyonetini tekmeledi. Hızını alamayan öfkeli adam bu kez de bagajından aldığı yangın söndürme tüpüyle saldırdı. Kavgayı görüp araçlarından inen diğer sürücüler öfkeli adamı sakinleştirmeye çalıştı.

Haber Merkezi 02 Mayıs 2021, 15:48 Son Güncelleme: 02 Mayıs 2021, 16:33 İHA