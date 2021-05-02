Beykoz'da maganda dehşeti: Önce tekme attı sonra yangın tüpüyle saldırdı
Beykoz’da yol verme kavgasında sürücülerden biri diğer sürücünün kamyonetini tekmeledi. Hızını alamayan öfkeli adam bu kez de bagajından aldığı yangın söndürme tüpüyle saldırdı. Kavgayı görüp araçlarından inen diğer sürücüler öfkeli adamı sakinleştirmeye çalıştı.
Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Beykoz Yeni Riva yolunda meydana geldi. Trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı.
Tartışma sonrası otomobilden inen sürücü pikap sürücüsüne tekme ile saldırınca olay büyüdü. Tekme salladığı pikapın aynasını da kıran sürücü, ardından otomobilinin bagajından aldığı yangın söndürme tüpünü pikap sürücüsünün üzerine boşaltarak yangın tüpüyle saldırısına devam etti.
Pikap sürücüsü kaçarak kendini kurtarmaya çalıştı. Trafikte diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga son bulurken, trafikte yoğunluk oluştu.