Gündem KYK müjdesi gençlerin yüzünü güldürdü
ANKARA

KYK müjdesi gençlerin yüzünü güldürdü

Üç milyondan fazla kişiyi ilgilendiren KYK düzenlemesi ekim ayında TBMM'ye getirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı çalışmaları yürütüyor.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
KYK müjdesi gençlerin yüzünü güldürdü
Ayşegül Yılmaz

KYK kredi geri ödemelerinde açıklanan müjde hayata atılan gençlerin yüzünü güldürdü. Yeni Şafak’a konuşan gençlerin uygulamaya ilişkin görüşleri şöyle.

Batuhan Bükcüoğlu
Batuhan Bükcüoğlu

YENİ PLANLAR

Hukuk fakültesi mezunu Batuhan Bükcüoğlu, “100 bin TL gibi bir miktarı geri ödemekte zorlanacağımı düşünerek geleceğe dair planlarımı ötelemeyi dahi düşünmüştüm ancak şimdi rahatlıkla ödeyebileceğim 30 bin lira sayesinde hayallerimi gerçekleştireceğim. Artık bu parayı kendimin ve ülkemin geleceği adına daha farklı alanlarda kullanacağım” diye konuştu.

Aysun Yılmaz
Aysun Yılmaz

Aysun ve Ayşegül Yılmaz kardeşler ise sadece anaparanın ödenecek olmasının kendileri gibi birçok öğrencinin mağduriyetini gidereceğini, kredi kullanan herkesin derin bir nefes alacağının altını çizdi.

YÜKTEN KURTULDUK

İlahiyat fakültesi mezunu Selmancan Yaman ise “Faizli parayı görünce açıkçası ne yapacağımı şaşırmıştım. Ama şimdi kolaylıkla ödenir miktara çevirdiler. Kabinede alınan karar bizleri büyük bir yükten kurtardı" dedi.

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GÜNDEM
KYK'da beklenen müjdeyi verdi: Öğrenciler sadece anaparayı ödeyecek

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