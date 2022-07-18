Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK faizi ödemeleri açıklaması: Sadece ana para ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/PWMzOJEOqD — Yeni Şafak (@yenisafak) July 18, 2022

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Dünyadaki siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği kritik dönemde birliğimize kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkaracağız.

İSVEÇ-FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİK SÜRECİ

Özellikle İsveç'in iyi görüntü vermediğini görüyoruz.

Türkiye olarak duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir. İsveç ve Finlandiya gerekli şartlarımızı yerine getirmez, adımları atmazlarsa süreci donduracağız.

GÜNDEM İsveç ve Finlandiya’ya 10 şart

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN REKOR GEÇİŞ

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerimizi planlıyor ve insanlığın hizmetine sunuyoruz. Osmangazi Köprüsü'nden 8Temmuz'da 80 bin 624 araç geçti Bay Kemal. Bu köprü olmasaydı bu kadar aracın taşınması mümkün olmayacak, ulaşım çileye dönüşecekti.

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Osman Gazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolunun garanti karşılama oranı yüzde 116'ya çıkmıştır. Bu tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor.

'YATIRIM DÜŞMANLIĞIYLA ÜLKEMİZE ÇELME TAKMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Son 20 yılda ülkemizdeki araç sayısı 8.5 milyondan 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır. Hani ekonomik sıkıntı vardı. Rakamlar ortada. Yatırım düşmanları ile ayağımıza çelme takmaya çalışıyorlar. 8.5 milyondan araç sayısı veriyorum 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır. Hani ekonomik sıkıntıdan bahsediyorduk. Rakam ortada. Şu an otomobil satış yerlerinde birinci el araç bile bulmakta sıkıntı çekiyorlar. İkinci el ile işi idare etmeye çalışıyorlar. Buna rağmen 112 milyar dolarlık altyapı sayesinde trafik kazası oranları yüzde 82 azalmıştır.

Hava yolunda da rekor üzerine rekor. İstanbul Havalimanı 1400 uçağın kalkışına hizmet vermiştir. Bu yoğunluğu Yeşilköy'ün kaldıramayacağını akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir. Dünya çapında birinciliklere doymana İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak gösterilmektedir.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Tüm dünyanın enflasyon sıkıntısıyla boğuştuğu küresel fırtınasından kurtararak selamete kavuşturmakta kararlıyız. Vatandaşlarımızı enflasyona yedirmeyiz. Refah kaybını telafi edecek tedbirler alıyoruz. Yıl sonunda sabit gelirlilerin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.

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KYK BORCU FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

Kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Yılbaşında bu rakamları yine artıracağız. Öğrenim kredisi başvuran her öğrenciye veriliyor. Alınan kredilerin ödemeleri mezun olduktan 2 sene sonra alınmaya başlanıyor. İş bulamadıysa bu genç ödemeyi E-Devlet üzerinden erteleyebiliyor. Bugüne kadar kredilerin ödemeleri yurt içi piyasa endeksi üzerinden alınıyor. Hiçbir zaman kredi faizi uygulaması yapmadık. Bay Kemal faizden bahsediyor. Gel sıkıyorsa ispatla. Kimden faiz almışız. Son dönemde enflasyonun arzu edilmeyen rakamlara yükselmesi istenmeyen rakamların ortaya çıkmasına neden oldu. Gençlerimizi bu yükün altında bırakamazdık. Kredi geri ödemelerinin alınan rakamı üzerinden ödenmesine karar verdik. Ana para geri alınacak.

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ÖĞRETMENLERE BİR DERS EK ÖDEME

Resmi eğitim-öğretim kurumlarında görev yapan usta öğreticilere her 5 ders için ilave 1 ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren bir öğretmen, usta öğretici veya Kur'an kursu öğreticisinin alacağı ücret 5740 TL'ye çıkacaktır.