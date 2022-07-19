KYK'da beklenen müjdeyi verdi: Öğrenciler sadece anaparayı ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslendi. Erdoğan konuşmasında milyonlarca gencin beklediği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için müjdeyi verdi. Öğrenciler sadece anaparayı ödeyecek. Ücretli öğretmenlerin ek ders ödemesinde artış yapıldı.
20 YILDA 14 KAT ARTI
- Erdoğan, bu yıl 750 bine yakın gencin yurt imkanından faydalanarak, 520 binden fazla gencin burs, 881 binden fazla gencin ise öğrenim kredisi alarak eğitim öğrenimine devam ettiğini bildirerek, geçtiğimiz 20 yılda kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdıklarını söyledi. Göreve geldiklerinde lisansta 45 lira burs veya kredi verildiğini, bugün ise 850 lira, yüksek lisansta 1700 lira, doktorada 2 bin 550 lira kredi veya burs alındığını aktaran Erdoğan, yılbaşında bu rakamların yükseltileceğini bildirdi. Erdoğan, burs almak isteyen öğrencilerin başvurularının 12 farklı kamu kurumunun veri altyapısında yapılan taramayla gayet adil ve şeffaf bir sistemle değerlendirildiğine dikkati çekerek, öğrenim kredisinin başvuran her öğrenciye verildiğini vurguladı.
- Alınan kredilerin geri ödemelerinin mezuniyetten 2 yıl sonra başladığını kaydeden Erdoğan, bu süre içinde mezun öğrencinin sigorta girişi olan bir işe başlayamamışsa e-Devlet sistemi üzerinden ödemeyi erteleyebildiğini söyledi. Bugüne kadar kredi ödemelerinin yıllık güncellemesinin belirli bir faiz oranı üzerinden değil Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi farkına göre yapıldığını ve hiçbir zaman bir faiz uygulamasına gidilmediğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
BAY KEMAL FAİZDEN BAHSEDİYOR
“Ama Bay Kemal, yalan bol. Utanmadan, sıkılmadan, faizden bahsediyor. Yok, hiçbir şey yok. Eğer sıkıyorsa gel kendin bunu ispatla. Kimden faiz almışız, bunu ortaya koy. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi, öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık. Nitekim haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarıma talimatlarımızı verdik, çalışmaları başlattık. Biraz önceki Kabine Toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara.”
TÜM ÖĞRENCİLER YARARLANACAK
- Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerin yararlanacağını duyuran Erdoğan, şu bilgileri verdi: “Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere yaklaşık 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar. Öğrenim kredileriyle ilgili aldığımız kararın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.”
Süreci dondururuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin, “Şartlarımızı yerine getirmek için gerekli adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı hatırlatmak istiyorum. İsveç’in iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.” “ değerlendirmesinde bulundu.
Üçlü zirve için İran’da
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere İran’a gitti. Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı, Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin başkanlıklarında bugün Tahran’da yapılacak. Erdoğan aynı gün Rusya lideri Vladimir Putin’in de katılımıyla Tahran’da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı’na iştirak edecek.
Ücretli öğretmenlere ek ders müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretli öğretmenlerin ek ders ödemesinde artış yapıldığını açıkladı. Erdoğan, “Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL’den 5 bin 740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır. Devlete bağlı tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültelerinde son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar ödeme yapılacak” diye konuştu.
Sabit gelirlilerin durumunu gözden geçireceğiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonunda sabit gelirlilerin durumunu gözden geçireceklerini söyledi. Erdoğan şunları kaydetti: “Yılbaşında ve temmuzdaki düzenlemelerle insanımızı enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirdik. Yıl sonunda sabit gelirlilerin durumlarını gözden geçireceğiz. Türkiye, 2023’ü kazasız belasız ve hedeflerine uygun şekilde geride bıraktığında önümüzde yeni, aydınlık bir dönemin bizi beklediğini hep beraber göreceğiz.”
Rekor üstüne rekor kırılıyor
“Havayollarımızda rekor üstüne rekor kırılıyor.” diyen Erdoğan, “İstanbul Havalimanı bayram boyunca günde ortalama 1400 uçağın iniş kalkışına ve 230 bin yolcuya hizmet verdi.” dedi. Erdoğan, “Devlete bağlı üniversitelerimizin tıp ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak” diye konuştu.