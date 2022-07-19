Gündem Teşekkürler Erdoğan etiketi gündem oldu
POLİTİKA

'Teşekkürler Erdoğan' etiketi gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası verdiği KYK borçlarının yalnızca anapara olarak ödeneceği müjdesi büyük ses getirdi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra #TeşekkürlerErdoğan etiketi Twitter’da gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Teşekkürler Erdoğan etiketi gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası 'Teşekkürler Erdoğan' etiketi sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK kredi ödemeleri ile ilgili müjdeyi Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla verdi.

Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı konuşmasında "Son dönemde enflasyonun arzu edilmeyen rakamlara yükselmesi istenmeyen rakamların ortaya çıkmasına neden oldu. Gençlerimizi bu yükün altında bırakamazdık. Kredi geri ödemelerinin alınan rakamı üzerinden ödenmesine karar verdik. Anapara geri alınacak" dedi.

#TeşekkürlerErdoğan etiketi gündem oldu

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası verdiği müjdeden sonra #TeşekkürlerErdoğan etiketi Twitter'da gündem oldu. Etikete kısa sürede on binlerce tweet düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK ödemeleri açıklaması: Sadece ana para ödenecek
OYNAT 01:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK ödemeleri açıklaması: Sadece ana para ödenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Yılbaşında bu rakamları yine artıracağız. Öğrenim kredisi başvuran her öğrenciye veriliyor. Alınan kredilerin ödemeleri mezun olduktan 2 sene sonra alınmaya başlanıyor. İş bulamadıysa bu genç ödemeyi E-Devlet üzerinden erteleyebiliyor. Bugüne kadar kredilerin ödemeleri yurt içi piyasa endeksi üzerinden alınıyor. Hiçbir zaman kredi faizi uygulaması yapmadık. Bay Kemal faizden bahsediyor. Gel sıkıyorsa ispatla. Kimden faiz almışız. Son dönemde enflasyonun arzu edilmeyen rakamlara yükselmesi istenmeyen rakamların ortaya çıkmasına neden oldu. Gençlerimizi bu yükün altında bırakamazdık. Kredi geri ödemelerinin alınan rakamı üzerinden ödenmesine karar verdik. Ana para geri alınacak'' dedi.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca gencin beklediği müjdeyi duyurdu.

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