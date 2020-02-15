Gündem Liderlerin özel pilotu Özal kokpitte uçmak isterdi, Demirel aynı gün evde olmak
POLİTİKA

Liderlerin özel pilotu: Özal kokpitte uçmak isterdi, Demirel aynı gün evde olmak

Liderlerin özel pilotu: Özal kokpitte uçmak isterdi, Demirel aynı gün evde olmak

Hava Kuvvetleri’nde 20 yıl, Türk Hava Yolları’nda 23 yıl süren uçuş hayatının, 28 bin 300 saatini gökyüzünde geçiren ve THY'nin efsane pilotu olarak hafızalara kazınan Mehmet Bodur liderle yaptığı uçuşlardaki izlenimlerini aktardı. Özal, uçağın kalkışı ve inişi sırasında kokpite geldiğini, Demirel'in ise akşamı evinde geçirmek için günlük uçuşlar yaptığını aktaran Bodur, Çiller'in ise uçak seyahatlerinde rahat kıyafetler tercih ettiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv: Merhum Cumhurbaşkanlarımızdan Turgut Özal.
Foto/arşiv: Merhum Cumhurbaşkanlarımızdan Turgut Özal.

Merhum Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Turgut Özal ile eski Başbakan Tansu Çiller’in de aralarında olduğu pek çok devlet büyüğünün özel pilotluğunu yapan, THY’nin efsane kaptan pilotu Mehmet Bodur, 43 yıl uçtuğu gökyüzünde, liderlerle yaşadıklarını anlattı.

Merhum Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Turgut Özal ile eski Başbakan Tansu Çiller'in de aralarında bulunduğu pek çok devlet büyüğünün özel pilotluğunu yapan Bodur, eski Genelkurmay Başkanları Doğan Güreş ve İsmail Hakkı Karadayı gibi birçok önemli ismi de uçuran isim oldu.

Mehmet Bodur

'ÖZAL, KOKPİTTEN KALKIŞI VE İNİŞİ SEYREDERDİ'

Bu uçuşlarda “Abi-kardeş, baba-oğul gibi olurduk” diyen Bodur, devlet büyüklerine, bakanlara ve genelkurmay başkanları ile kuvvet komutanlarına uzun yıllar hizmet ettiğini ifade etti.

Mehmet Bodur, “Devlet büyükleri olarak Sayın Süleyman Demirel, Turgut Özal, Doğan Güreş, İsmail Hakkı Karadayı, başbakanlarımızdan Tansu Çiller’e çok uzun yıllar hizmet etme zevkine ulaştım.

Ayrıca, kuvvet komutanlarımız ve bakanlarımızı da uçurmak bizlere nasip oldu. Kendilerini emniyetle bir noktadan diğer bir noktaya götürmüş olduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal, elektroniğe çok meraklıydı, uçuşlarda da zaman zaman kokpiti ziyaret eder, uçuşun hangi safhasında olduğumuzu merak ederdi.

Turgut Özal

Uçağın kalkışını ve inişini seyrederdi. Kokpit ziyaretleri kendisini ve bizi mutlu ederdi. Çünkü kendisini kokpitte görmek bize büyük zevk verirdi. Uzun uçuşlarda liderlerimiz ile abi-kardeş, baba-oğul gibi olurduk” dedi.

‘SÜLEYMAN DEMİREL YATAĞINI ÇOK ÖZLEDİĞİNİ SÖYLERDİ’

Merhum 9.'ncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in özellikle akşam evde olacak şekilde uçuş programı yapmaya dikkat ettiğini anlatan Bodur,

Süleyman Demirel.

“Sayın Süleyman Demirel, bulunduğu tüm gezilerde, nerede olursa olsun programını öyle bir ayarlardı ki akşam mutlaka ama mutlaka evinde istirahat etmeyi arzu ederdi. Yatağını çok özlediğini söylerdi. Özellikle son zamanlarda eşinin rahatsızlığı nedeniyle bu durumu çok önemserdi. Biz de uçuşlarımızı ona göre programlardık” diye konuştu.

  • Eski Başbakanlardan Tansu Çiller için de “Çiller ise uçak seyahatlerinde rahat kıyafetler tercih ederdi” dedi.

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