Kendilerine ait olduğunu iddia ederek yolu trafiğe kapattılar Kendilerine ait olduğunu iddia edip yolu trafiğe kapattılar İstanbul Sultangazi'de bir inşaat firması, 1998 yılından beri yol olarak kullanılan yerin kendilerine ait olduğunu öne sürerek, yolu trafiğe kapattı. Bölgedeki esnaf duruma tepki gösterirken olay yerine gelen zabıta ekibinin yaptığı incelemede sokağın 211 metrekaresinin inşaat firmasına ait olduğu anlaşıldı. Olay üzerine Sultangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, resmi planlarda yolun bulunmadığını, söz konusu yerin yolu şeritle kapatan inşaat firmasına ait olduğu belirtildi.

Haber Merkezi 15 Şubat 2020, 10:31 Son Güncelleme: 15 Şubat 2020, 10:34 DHA