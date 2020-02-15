Gündem Kendilerine ait olduğunu iddia edip yolu trafiğe kapattılar
İSTANBUL

Kendilerine ait olduğunu iddia ederek yolu trafiğe kapattılar

Kendilerine ait olduğunu iddia edip yolu trafiğe kapattılar

İstanbul Sultangazi'de bir inşaat firması, 1998 yılından beri yol olarak kullanılan yerin kendilerine ait olduğunu öne sürerek, yolu trafiğe kapattı. Bölgedeki esnaf duruma tepki gösterirken olay yerine gelen zabıta ekibinin yaptığı incelemede sokağın 211 metrekaresinin inşaat firmasına ait olduğu anlaşıldı. Olay üzerine Sultangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, resmi planlarda yolun bulunmadığını, söz konusu yerin yolu şeritle kapatan inşaat firmasına ait olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Yapılan inceleme sonucunda yolun 211 metrekaresinin inşaat firmasına ait olduğu ortaya çıktı.
Yapılan inceleme sonucunda yolun 211 metrekaresinin inşaat firmasına ait olduğu ortaya çıktı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde bulunan 2577. Sokağa dün sabah saatlerinde gelen bir inşaat firması görevlileri, şerit çekerek yolu trafiğe kapattı.

Yolun yapıldığı arsanın kendilerine ait olduğunu ve inşaat çalışmasına başlanacağını belirten firma yetililerine site esnafı tepki gösterdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi.

Yapılan incelemelerde 2577 Sokağın 211 metrekaresi, yolu kapatan firmaya ait olduğu anlaşıldı.

Zabıta ekipleri, Fen İşleri Müdürlüğü'nün yapacağı incelemeden sonra firmanın inşaat çalışmasına başlayabileceğini söylemesi üzerine firma yetkilileri, şeritleri sökerek olay yerinden ayrıldı.

Yolun kapatılmasına site esnafı tepki gösterdi.
Fen İşleri Müdürlüğü alanda bir çalışma yapılacağını müteahhit firmaya bildirerek yolu açtırdı.
  • Sultangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, resmi planlarda yolun bulunmadığını, söz konusu yerin yolu şeritle kapatan inşaat firmasına ait olduğu belirtildi.

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