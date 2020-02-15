Kendilerine ait olduğunu iddia edip yolu trafiğe kapattılar

Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde bulunan 2577. Sokağa dün sabah saatlerinde gelen bir inşaat firması görevlileri, şerit çekerek yolu trafiğe kapattı.
Yolun yapıldığı arsanın kendilerine ait olduğunu ve inşaat çalışmasına başlanacağını belirten firma yetililerine site esnafı tepki gösterdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi.
Yapılan incelemelerde 2577 Sokağın 211 metrekaresi, yolu kapatan firmaya ait olduğu anlaşıldı.
Zabıta ekipleri, Fen İşleri Müdürlüğü'nün yapacağı incelemeden sonra firmanın inşaat çalışmasına başlayabileceğini söylemesi üzerine firma yetkilileri, şeritleri sökerek olay yerinden ayrıldı.
Fen İşleri Müdürlüğü alanda bir çalışma yapılacağını müteahhit firmaya bildirerek yolu açtırdı.
- Sultangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, resmi planlarda yolun bulunmadığını, söz konusu yerin yolu şeritle kapatan inşaat firmasına ait olduğu belirtildi.