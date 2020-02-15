Emlakçıda bulundu kimse sahip çıkmadı: 314 tüp kobra zehri!

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir emlakçıda kobra zehri olduğu bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Emlakçıda yapılan aramada piyasa değeri 3.5 milyon lira olan 314 tüp kobra zehri ele geçirdi.

Olayla ilgili H.K., M.Ş.E., O.U. ve U.Y. gözaltına alındı.

314 tüp kobra zehrinin piyasa değerinin 3.5 milyon lira olduğu öğrenildi.

KİMSE SAHİP ÇIKMADI

Zanlılar emniyetteki ifadesinde zehirleri M.E. isimli bir kişinin getirdiğini ileri sürdü. Gözaltına alınan M.E. ise zehri bir yıl önce O.U.’nun kendisini arayarak ellerinde kobra zehri olduğunu satmaları için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

Kobra zehrinin gerçek mi sahte mi olup olmadığının belirlenmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

314 tüp kobra zehrinin piyasa değeri 3.5 milyon lira.

Bu arada kobra zehrinin başta kanser tedavisinde, kozmetik ürünlerinde kullandığı bu nedenle çok ender bulunduğu ve pahalı olduğu belirtildi.

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