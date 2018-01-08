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Lise öğrencilerinin yüzde kaçının mesleki liselerini tercih ettiği açıklandı

Lise öğrencilerinin yüzde 42'sinin tercihi mesleki eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, ortaöğretime giden her 100 öğrenciden 42'sinin mesleki eğitimi tercih ettiğini söyledi. Gülay, "Yeni liseye giriş sisteminde mesleki eğitim olarak yüzde 90'lık bir hedef kitlemiz var" dedi.

Haber MerkeziAA
Meslek lisesi
Meslek lisesi

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, ortaöğretime giden her 100 öğrenciden 42'sinin mesleki eğitimi tercih ettiğini bildirdi.

Gülay, Antalya'da bir otelde düzenlenen Mesleki Eğitim Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, güçlü ülke olmanın koşullarından birinin de nitelikli mesleki eğitim olduğuna işaret etti.

  • Ortaöğretime giden her 100 öğrenciden 42'sinin mesleki eğitimi tercih ettiğini, Türkiye'nin çok büyük bir genç potansiyelinin bulunduğunu ifade eden Gülay, "Öğrencilerimize hem milli manevi değerlerini öğreteceğiz hem ahlaklı bir usta olması için uğraşacağız hem de globalleşen dünyada yeni teknolojileri aktaracağız" dedi.

Gülay, Türkiye genelinde 3 bin 583 meslek lisesinde 132 bin 56 öğretmenin görev yaptığını ve bu okullarda 1 milyon 68 bin 660 öğrencinin eğitim aldığını aktardı.

Mesleki eğitime 28 Şubat sürecinde çok büyük bir darbe vurulduğunu ve o dönemde meslek lisesi öğrencilerinin üniversite sınavlarına eksi katsayı ile başladığını anlatan Gülay, o dönemde büyük sancıların yaşandığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay

Gülay, tematik liselerin endüstri 4.0'ın gerektirdiği nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla oluşturulduğunu dile getirerek, her türlü yazılımı bilen öğrencileri üniversitelere yerleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

"Mühendisler bilgi israfı olmadan yetişsin istiyoruz"

Liselere yerleştirmelerde TEOG sisteminin kaldırılarak mahalli yerleştirmeye dayalı sistemin uygulanmaya başlandığını hatırlatan Gülay, yeni sistemin mesleki eğitimi olumsuz etkileyeceği yönündeki görüşlerin doğru olmadığını belirtti. Gülay, "Türkiye'de mesleki eğitimin sahibi var. Milli Eğitim Bakanımız, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarımız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız sahibi." diye konuştu.

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Gülay, liselere girişte yeni sisteme ilişkin şunları kaydetti:

"Yeni sistemde mesleki eğitim olarak yüzde 90'lık bir hedef kitlemiz var. Çünkü yüzde 10 öğrenci sınav ile yerleştirilecek. Bu yüzde 90’lık hedef kitlesinden ne kadar çok mesleki eğitime öğrenci kazandırabilirsek o zaman sektörün aradığı nitelikli iş gücünü kendilerinin de seçme imkanı olarak teslim etme imkanımız olur. Yüzde 10’luk dilimde mesleki eğitim nerede olması gerekiyorsa orada olacak. Türkiye'nin temelden yetişen nitelikli mühendislere de ihtiyacı var. Nitelikli mühendis yetiştireceksek öğrencilerimiz, YÖK'ten de kendi alanlarında ilave puan ile yerleştiğinde o zaman nitelikli mühendis yetiştireceğimizi düşünüyorum."

"YÖK, ek puana sıcak bakıyor"

İmalat sanayinde yıllık 14-15 bin mühendise ihtiyaç bulunduğunu aktaran Gülay, "Bunu da mutlaka mesleki ve teknik Anadolu liselerinden yetiştirmek zorundayız. Aksi takdirde bir bilgi kaybı oluyor. Bu öğrencilere kendi alanında mühendisliğe yerleştiğinde ek puan verilmesi gerekiyor. YÖK Başkanı da buna sıcak bakıyor. Kendisine şükranlarımızı sunmak istiyorum. Bu da kısa zamanda hallolursa meslek lisesi öğrencilerinin 28 Şubat'taki mağduriyetleri giderilmiş olacak. Evet en önemli mağduriyeti hükümet önledi ama bu da giderilecek diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Meslek lisesi öğrencilerinin tamamının üniversite yollarının açık olduğunu dile getiren Gülay, "Yeni yerleştirme sisteminde ülkemizin gerçek ihtiyacı olan mühendislerin de buralardan yetiştirilmesini istiyoruz. Fizik, matematik ve kimya bilmeyen öğrenci iyi bir mühendis olamaz. Bunları bilecek. Ama bunun yanında meslek dersleri de verdiğinizde o çocuk bilgi israfı olmadan mühendis olarak yetişecek." dedi.

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"Sessiz devrimi sesli hale getireceğiz"

İki yıldır mesleki ve teknik eğitimde sessiz bir devrim yaratıldığını ifade eden Gülay, "Bundan sonra bu sessiz devrimi sesli hale getireceğiz. Öğrenci sayımızı yüzde 60'a çıkarma hedefimiz için çalışacağız." dedi.

Gülay, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın talimatıyla okulların puan ortalamalarını ve 81 ilin mesleki eğitim sıralamasını ortaya çıkaracaklarını da bildirdi.

Gülay, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün "Meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik olması"nın gündemde olduğu yönündeki açıklamalarına değinerek, "Meslek liselerinin de bu uygulamaya dahil olmasını arzularız." dedi.

Özel çıraklık merkezleri yolda

Gülay, özel çıraklık merkezleri konusundaki çalışmalara değinerek, "Teknik kolej gibi devlet teşviği vererek özel çıraklık merkezleri açmak istiyoruz. Bunun çalışmalarını tamamladık." bilgisini paylaştı.

Genel Müdür Osman Nuri Gülay, çalıştayda özel ve kamu sektörü temsilcilerinin mesleki eğitimi daha iyi hale getirmek için yapılanlar konusunda görüşlerini alacaklarını ve bu fikirlerin tamamının değerlendirmeye alınacağını söyledi. Gülay, çalıştayda ayrıca mesleki eğitimin kamuoyuna doğru anlatılması konusunda fikir jimnastiği yapılacağını belirterek, "Mesleki eğitimin 2018-2023 yıllarını kapsayacak yeni strateji belgesini, yani yeni yol haritamızı da belirleyeceğiz." dedi.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce, mesleki ve teknik eğitimin geleceğine yön vermek amacıyla ilgili paydaşların görüş ve önerilerinin alınacağı çalıştay, 12 Ocak'a kadar sürecek.

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