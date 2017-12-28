Liseye giriş sınavı örnek sorular açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG yerine gelen yeni sınav sisteminin soru örneklerini paylaştı.
Sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi ve proje temelli liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular yayımlandı.
"Sözel Bölüm" ve "Sayısal Bölüm" olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile Haziran ayında iki oturumda gerçekleştirilecek sınav, 75+60 = 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.
Soruların derslere göre dağılımı ise söyle olacak:
Sözel bölüm (75 dakika)
Türkçe: 20 soru
T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru
Yabancı Dil: 10 soru
Sayısal bölüm (60 dakika)
Matematik: 20 soru
Fen Bilimleri: 20 soru
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Merkezi sınava girmeyenler bu liseleri tercih edebilecek
Öğrenciler 5 tercih yapabilecek
Yeni sistemden öğrenciler, adreslerine en yakın 5 okuldan birini seçecek. Evlerine yakın okullara yerleştirilen öğrencilerin oranı yüzde 90 civarında olacak. Belirlenecek nitelikli okullara girmek isteyen 8. sınıf öğrencileri için ise Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sınav yapılacak. Yeni sistemde yüzde 10 civarında öğrenci sınavla yerleşecek.