Liseye giriş sınavı örnek sorular açıklandı

TEOG yerine gelen sistem bu sene uygulamaya geçecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG yerine gelen yeni sınav sisteminin soru örneklerini paylaştı.

Sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi ve proje temelli liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular yayımlandı.

"Sözel Bölüm" ve "Sayısal Bölüm" olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile Haziran ayında iki oturumda gerçekleştirilecek sınav, 75+60 = 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.

Soruların derslere göre dağılımı ise söyle olacak:

Sözel bölüm (75 dakika)

Türkçe: 20 soru

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru

Yabancı Dil: 10 soru

Sayısal bölüm (60 dakika)

Matematik: 20 soru

Fen Bilimleri: 20 soru

FOTOĞRAF 17 Liseye giriş sınavında sözel soru örnekleri Liseye giriş sınavında sözel soru örnekleri Liseye giriş sınavında sözel soru örnekleri Liseye giriş sınavında sözel soru örnekleri Liseye giriş sınavında sözel soru örnekleri Liseye giriş sınavında sözel soru örnekleri Liseye giriş sınavında sözel soru örnekleri Liseye giriş sınavında sözel soru örnekleri Liseye giriş sınavında sözel soru örnekleri Liseye giriş sınavında sözel soru örnekleri Liseye giriş sınavında sözel soru örnekleri Liseye giriş sınavında sözel soru örnekleri Liseye giriş sınavında sözel soru örnekleri Liseye giriş sınavında sözel soru örnekleri Liseye giriş sınavında sözel soru örnekleri Liseye giriş sınavında sözel soru örnekleri Liseye giriş sınavında sözel soru örnekleri Liseye giriş sınavında sözel soru örnekleri TEOG yerine gelen liseye giriş sınavında örnek sorular MEB tarafından paylaşıldı. Liseye girişte yapılacak sınavın tek oturumda yapılacağı ve 90 soru sorulacağı açıklanmıştı.



REKLAM

FOTOĞRAF 15 Liseye giriş sınavında sayısal soru örnekleri Liseye giriş sınavında sayısal soru örnekleri Liseye giriş sınavında sayısal soru örnekleri Liseye giriş sınavında sayısal soru örnekleri Liseye giriş sınavında sayısal soru örnekleri Liseye giriş sınavında sayısal soru örnekleri Liseye giriş sınavında sayısal soru örnekleri Liseye giriş sınavında sayısal soru örnekleri Liseye giriş sınavında sayısal soru örnekleri Liseye giriş sınavında sayısal soru örnekleri Liseye giriş sınavında sayısal soru örnekleri Liseye giriş sınavında sayısal soru örnekleri Liseye giriş sınavında sayısal soru örnekleri Liseye giriş sınavında sayısal soru örnekleri Liseye giriş sınavında sayısal soru örnekleri Liseye giriş sınavında sayısal soru örnekleri TEOG yerine gelen liseye giriş sınavında örnek sorular MEB tarafından paylaşıldı. Liseye girişte yapılacak sınavın tek oturumda yapılacağı ve 90 soru sorulacağı açıklanmıştı.



Merkezi sınava girmeyenler bu liseleri tercih edebilecek

Merkezi sınava girmeyenlerin tercih edeceği okullar...

Öğrenciler 5 tercih yapabilecek

Yeni sistemden öğrenciler, adreslerine en yakın 5 okuldan birini seçecek. Evlerine yakın okullara yerleştirilen öğrencilerin oranı yüzde 90 civarında olacak. Belirlenecek nitelikli okullara girmek isteyen 8. sınıf öğrencileri için ise Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sınav yapılacak. Yeni sistemde yüzde 10 civarında öğrenci sınavla yerleşecek.

TEOG'un yerine gelen liseye giriş sınav sistemi ne getiriyor?

REKLAM

GÜNDEM TEOG yerine gelen sistemin tüm detayları