Lodos nedeniyle işyerinin çatısı çöktü

Olay, gece saatlerinde, İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, Artezyen Sokak'ta bulunan iskelethanede meydana geldi. Mobilya sanayisinde bulunan 3 katlı işyerinin tadilat yapılan çatısının duvarı, lodosun etkisiyle yandaki iskelethanenin çatısına devrildi. Duvarın devrilmesi sonucu tek katlı işyerinin çatısı çöktü.

Sabah işyerini açan esnaf yaşananlar karşısında büyük şok yaşarken; işyerinde hasar oluştu.

Olayı anlatan işyeri sahibi Celal Ülke, "Komşularımız işyerlerinin çatısında tadilat yapıyordu. Akşam ki lodosta çatının duvarı İşyerimizin çatısına devrilmiş. Allahtan gece olmuş. Buna da şükür. 15-20 bin TL civarında hasarımız var. Bunla geçmiş olsun” dedi.

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