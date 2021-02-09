Gündem Lodos nedeniyle işyerinin çatısı çöktü
BURSA

Lodos nedeniyle işyerinin çatısı çöktü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle, tek katlı işyerinin çatısı çöktü.

Sabah işyerini açınca gördüğü manzarayla şok yaşayan esnaf, hasarının 15-20 bin TL civarında olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
İşyerinde maddi hasar oluştu.
İşyerinde maddi hasar oluştu.

Olay, gece saatlerinde, İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, Artezyen Sokak'ta bulunan iskelethanede meydana geldi. Mobilya sanayisinde bulunan 3 katlı işyerinin tadilat yapılan çatısının duvarı, lodosun etkisiyle yandaki iskelethanenin çatısına devrildi. Duvarın devrilmesi sonucu tek katlı işyerinin çatısı çöktü.

Sabah işyerini açan esnaf yaşananlar karşısında büyük şok yaşarken; işyerinde hasar oluştu.
Olayı anlatan işyeri sahibi Celal Ülke, "Komşularımız işyerlerinin çatısında tadilat yapıyordu. Akşam ki lodosta çatının duvarı İşyerimizin çatısına devrilmiş. Allahtan gece olmuş. Buna da şükür. 15-20 bin TL civarında hasarımız var. Bunla geçmiş olsun” dedi.

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da fırtına etkili oluyor
GÜNDEM
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da fırtına etkili oluyor

Lodos Bursa'yı yıktı geçti: Bir iş yeri dayanamayıp yıkıldı
FOTOĞRAF 6
Title
İnegöl‘de gece başlayan lodos sabaha kadar devam etti. Lodosla birlikte Mobilya Sanayi Sitesinde bulunan bir mobilya iskelet atölyesinin çatısı büyük bir gürültüyle çöktü.
Title
Sabah iş yerine gelen çalışanlar ve iş yeri sahibi gördükleri manzara karşısında şok oldu.
Title
Çöken çatının malzemeleri iş yerinin içerisine doldururken, iş yeri büyük zarar gördü. İşçiler atölyede temizlik çalışması yaptı. Gece olması muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu.
Title
Ayrıca ilçe genelinde birçok iş yerinin demir tabelaları da rüzgâra dayanamayarak koptu. İlçe genelinde lodos zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor
Title
Title
Lodos Bursa'yı yıktı geçti: Bir iş yeri dayanamayıp yıkıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodos gece boyunca etkili oldu. Birçok iş yerinin tabelası uçtu, mobilya sarayındaki bir iş yeri de lodosa dayanamayıp yıkıldı.


Abone Ol Google News
İbn-i Sina koronaya umut oldu

İbn-i Sina koronaya umut oldu

'​İtalya'da durumu ağır seyreden 140 hasta kurtuldu'
Katlanabilir iPhone yolda

Katlanabilir iPhone yolda

​Yeni detaylar ortaya çıktı.
Motosikletli gençler, sinyal vermeden döndüğünü iddia ettikleri sürücüyü tekme tokat dövdü

'Bakıp bakıp geri gidiyorum'

'Bakıp bakıp geri gidiyorum'

​Tabela ve demir çit engelleyemedi sac bariyer kuruldu.

Otomobil fiyatına satıyor

Otomobil fiyatına satıyor

"​Manevi değerleri çok yüksek."

​MHP lideri partisinin grup toplantısında hitap ediyor.

İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

​AFAD açıklama yaptı, hissedilen deprem korkuttu.

Tesla duyurdu

Tesla duyurdu

Bitcoin ile ödeme yapıp araç satın alınabilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.