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İSTANBUL

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da fırtına etkili oluyor

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da fırtına etkili oluyor

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı noktalarda ağaç devrilmesi ve çatı uçması olayları yaşandı, araçlar zarar gördü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan uyarıda kuvvetli fırtına beklendiği belirtilmişti.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu.
İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu.

Akşam saatlerinde hafif yağmurla birlikte Beşiktaş, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu ve Esenler'de etkisini gösteren fırtına, Anadolu Yakası'nda Beykoz ve Üsküdar'da etkili oldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Silivri sahilde bir iş yerinin totem tabelası devrilirken, Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokak'ta da ağaç devrilmesi sonucu elektrik direği yıkıldı. İtfaiye ekipleri bir binada sallanan bir demiri tehlike arz ediyor diye çıkarttı.

İtfaiye ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine aldı.

Meteoroloji uyarmıştı

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan uyarıda, Marmara Denizi'nde rüzgarın, öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90/kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtilmişti.

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