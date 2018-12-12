Maden ocağının tavanı çöktü: 11 işçi yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde bir kömür madeninde tavanın çökmesi sonucu 11 işçinin yaralandığı bildirildi.

Soma Kömür İşletmelerine bağlı Işıklar Madeni'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tavan çöktü.

Kazada ilk belirlemeye göre 11 işçi yaralandı. Mesai arkadaşlarının çabasıyla göçüğün altından çıkarılan madenciler, ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"İçeride mahsur kalan işçimiz de bulunmuyor"

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yaptığı açıklamada, madendeki göçük sonucu yaralanan 11 işçinin ivedilikle hastaneye kaldırıldığını belirterek, "İlk aldığımız bilgilere göre 11 işçimiz yaralandı, ciddi bir yaralımız yok, hayati tehlikeleri görünmüyor. İçeride mahsur kalan işçimiz de bulunmuyor." dedi.

Bakan Dönmez'den açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesinde bir kömür madeninde meydana gelen kazaya ilişkin, "Can kaybı söz konusu değil. Arkadaşlar da ekip de orada, yaralıları kurtarmaya çalışıyorlar." dedi.