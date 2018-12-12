Gündem Gaziantepte petrol boru hattına yıldırım düştü Bir mahalle boşaltıldı
GAZİANTEP

Gaziantep'te petrol boru hattına yıldırım düştü: Bir mahalle boşaltıldı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde petrol boru hattının üzerine yıldırım düşmesi sonucu ham petrol yerleşim yerlerine sızdı. Bir mahalle boşaltılırken, bölgeye sevk edilen çok sayıda iş makinesi tarafından akan ham petrolün yerleşim yerine ulaşmadan önü kesilmeye çalışılıyor.

AA
Dışarı sızan petrol sokağa döküldü.
Dışarı sızan petrol sokağa döküldü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geçen petrol boru hattına yıldırım isabet etti, hatta sızıntı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Gökçedere Mahallesi'nden geçen BOTAŞ'a ait ham petrol boru hattına yıldırım düştü.

Boru hattının zarar görmesiyle sızan ham petrol, mahalledeki bazı evlerin bahçelerine doldu. Mahalledeki 34 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Sızıntı dolayısıyla bölgeyi kaplayan petrol kokusu ilçeye kadar ulaştı.

Bölgede itfaiye, AFAD ve BOTAŞ ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldız da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Gaziantep'te petrol boru hattına yıldırım düştü: Bir mahalle boşaltıldı
GÜNDEM
Gaziantep'te petrol boru hattına yıldırım düştü: Bir mahalle boşaltıldı

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