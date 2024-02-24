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Maduro'dan Bakan Fidan ile görüşmesi sonrası paylaşım: Harika bir toplantıydı dostluğumuz pekişiyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile harika toplantı." ifadesini kullandı.

07:22 - 24/02/2024 Cumartesi
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Maduro, sosyal medya hesabı X'ten Bakan Fidan ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile harika toplantı. Kardeş halk Türkiye ile sıkı bir çalışma gündemi, somut anlaşmalar ve haklarımızın ortak refahı için başarılarla dolu güçlü bir dostluğu pekiştiriyoruz. Bu yola birlikte devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te yapılan görüşmeye, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da katıldı.




#Devlet Başkanı Nicolas Maduro
#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
#Venezuela ziyareti
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