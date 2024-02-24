Maduro'dan Bakan Fidan ile görüşmesi sonrası paylaşım: Harika bir toplantıydı dostluğumuz pekişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin daha önce DEM ile kurduğu örtülü ittifak tezgahını bu seçimde iyice eline yüzüne bulaştırdığını söyledi: ‘Kent uzlaşısı’ diyerek Kandil’le uzlaşı arayışına girmesi, CHP’nin bu ülkeyle ve bu milletle hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor. Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı, tüm mekanizmaları dökülen CHP, artık oyun kurucu olmaktan çıkıp, kurulan oyunların piyonu haline gelmiştir. Ne diyelim, koskoca CHP’yi bölücü örgütün güdümündeki DEM’in ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın.