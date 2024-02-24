Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, “Bugün maalesef, milletin gözleri önünde İstanbul bir kirli pazarlık masasına yatırılmıştır. Fatih’in emaneti İstanbul ‘Kandil uzlaşısıyla’ paylaşılmak istenmektedir” dedi. Bağcılar’da miting düzenleyen Kurum, coşkulu bir kalabalığa hitap etti. Her gün yapılan pazarlıklarla meclis üyelikleri ve adaylıklar dağıtıldığını kaydeden Kurum, “‘Kandil uzlaşısı’nın adayı İmamoğlu’dur. Siyasi hırsları uğruna, İstanbul’u bu pazarlıkların konusu yapan bizzat kendisidir” şeklinde konuştu.

Kurum miting öncesi Bağcılar’da esnafı da ziyaret etti. Dükkanları tek tek gezen Kurum, hem vatandaşlarla sohbet etti hem de esnafın hizmet beklentilerini dinledi. Murat Kurum ile esnaf ziyareti esnasında karşılaşan bir genç, Kurum’un gençlere yönelik vaatlerini sordu. Kurum, “Gençlerimize eğitim desteği vereceğiz. Öğrenci evlerine 25 metreküp doğal gaz desteği vereceğiz. İlk defa evlenecek gençlerimize 50 bin TL beyaz eşya desteği vereceğiz. Gençlerle birlikte karar alacağız ve beraber uygulayacağız” dedi.