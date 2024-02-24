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Kirli pazarlık masası

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum, İmamoğlu'nun siyasi hırsları uğruna İstanbul'u kirli bir pazarlık masasına yatırdığını söyledi. Kurum, 'Kent uzlaşısı' olarak lanse edilen ittifakı da 'Kandil uzlaşısı' olarak nitelendirdi. Projelerine duyulan güvene değinen Kurum, şehrin bütçesini reklama değil, İstanbul'a hizmete harcayacaklarını vurguladı.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 24/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 03:23 - 24/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Bağcılar’daki e-spor merkezinde genç seçmenle buluşan Kurum, Playstation oynadı. Kurum, İstanbul’da gençler için e-spor merkezlerini artıracaklarını söyledi.
Bağcılar’daki e-spor merkezinde genç seçmenle buluşan Kurum, Playstation oynadı. Kurum, İstanbul’da gençler için e-spor merkezlerini artıracaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, “Bugün maalesef, milletin gözleri önünde İstanbul bir kirli pazarlık masasına yatırılmıştır. Fatih’in emaneti İstanbul ‘Kandil uzlaşısıyla’ paylaşılmak istenmektedir” dedi. Bağcılar’da miting düzenleyen Kurum, coşkulu bir kalabalığa hitap etti. Her gün yapılan pazarlıklarla meclis üyelikleri ve adaylıklar dağıtıldığını kaydeden Kurum, “‘Kandil uzlaşısı’nın adayı İmamoğlu’dur. Siyasi hırsları uğruna, İstanbul’u bu pazarlıkların konusu yapan bizzat kendisidir” şeklinde konuştu.


ÖĞRENCİ EVLERİNE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Kurum miting öncesi Bağcılar’da esnafı da ziyaret etti. Dükkanları tek tek gezen Kurum, hem vatandaşlarla sohbet etti hem de esnafın hizmet beklentilerini dinledi. Murat Kurum ile esnaf ziyareti esnasında karşılaşan bir genç, Kurum’un gençlere yönelik vaatlerini sordu. Kurum, “Gençlerimize eğitim desteği vereceğiz. Öğrenci evlerine 25 metreküp doğal gaz desteği vereceğiz. İlk defa evlenecek gençlerimize 50 bin TL beyaz eşya desteği vereceğiz. Gençlerle birlikte karar alacağız ve beraber uygulayacağız” dedi.


#politika
#Murat Kurum
#İstanbul
#Cumhur İttifakı
#AK Parti
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