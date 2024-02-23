İstanbul’a çok şey yapılacak

İstanbul’da düzenlenen “İstanbul’u Büyüten Kadınlar” programına katılan eski Başbakan Tansu Çiller, Murat Kurum’un projelerinin kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Kurum’un büyük bir heyecanla İstanbul için geldiğini belirten Çiller, “İstanbul bu heyecanı arıyordu. Çok önemli noktalara değindi. Bence en önemlisi depremdi, yani deprem geliyor İstanbul'a, bunu bilmek lazım. Ulaştırmada çok zaman kaybediyor İstanbullu. O saatler kaybedilmemesi gerekli olan saatler. Bir diğeri de istihdam konusuna değindi. Burada ilk kadın kredilerini veren birisi olarak bu beni heyecanlandırdı ve umuyorum ki bu alanda belediyecilikle birleştirerek bir demokratik atılım haline de getirilebilir. Ve bu işte mutlaka bankalarımızın da dahli olacaktır. Böyle bir güçlü bir üçgen şeklinde ele alınırsa İstanbul için çok şey yapılacaktır” ifadelerini kullandı.