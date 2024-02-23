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İstanbul’a çok şey yapılacak

Eski Başbakan Tansu Çiller, İstanbul adayı Murat Kurum’un projelerine destek verdi: Çok önemli noktalara değindi. En önemlisi depremdi. Ulaşımda çok zaman kaybediyor İstanbullu. Diğeri de istihdam. O beni çok heyecanlandırdı. İstanbul için çok şey yapılacak.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 02:02 - 23/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Murat Kurum, Tansu Çiller.
Murat Kurum, Tansu Çiller.

İstanbul’da düzenlenen “İstanbul’u Büyüten Kadınlar” programına katılan eski Başbakan Tansu Çiller, Murat Kurum’un projelerinin kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Kurum’un büyük bir heyecanla İstanbul için geldiğini belirten Çiller, “İstanbul bu heyecanı arıyordu. Çok önemli noktalara değindi. Bence en önemlisi depremdi, yani deprem geliyor İstanbul'a, bunu bilmek lazım. Ulaştırmada çok zaman kaybediyor İstanbullu. O saatler kaybedilmemesi gerekli olan saatler. Bir diğeri de istihdam konusuna değindi. Burada ilk kadın kredilerini veren birisi olarak bu beni heyecanlandırdı ve umuyorum ki bu alanda belediyecilikle birleştirerek bir demokratik atılım haline de getirilebilir. Ve bu işte mutlaka bankalarımızın da dahli olacaktır. Böyle bir güçlü bir üçgen şeklinde ele alınırsa İstanbul için çok şey yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Konutun yarısı Büyükşehir'den

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüpsultan’da 5 bin 500 bağımsız bölümün kentsel dönüşüm kapsamında temel atma ve yıkım törenine katıldı. Eş zamanlı olarak Kartal, Bahçelievler, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Tuzla ilçelerinde yıkım yapılırken, Eyüpsultan, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Kartal, Zeytinburnu, Tuzla’da ise temeller atıldı. ‘Yarısı Bizden’ kampanyası açıklandığında muhalefetin eleştirdiğini hatırlatan Kurum, "Bakanlığımızın ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla yapacağı 350 bin konutumuzu da, ‘Yarısı Büyükşehirden’ diyerek 650 bin yeni yuvayı da İstanbullu hemşehrilerimize kazandıracağız. İstanbul’umuzda tam 1 milyon yuvamızı güvenli ve sağlıklı hale getireceğiz” dedi.



#Murat Kurum
#Yerel Seçim
#Tansu Çiller
16 dakika önce
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