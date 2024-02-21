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Mahalleler Birliğinden AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun teşekkür

10 mahallenin tapu sorununun çözülmesini sağlayan AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun, "Sarıyer'in başta tapu meselesi olmak üzere bütün mahallelerinin sorunlarını tek tek biliyor ve çözmeye devam ediyoruz" derken, Mahalleler Birliği adına konuşan Erbay Yucak ise, tapu sorunlarını çözüme kavuşturan Hüseyin Coşkun'a teşekkür etti.

Haber Merkezi
10:39 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:41 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Mahalleler Birliği'nden Hüseyin Coşkun'a teşekkür.
Mahalleler Birliği'nden Hüseyin Coşkun'a teşekkür.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Sarıyer’de yaşanan mülkiyet ve tapu sorunu gündemiyle toplandı. Toplantıda; komisyon raporlarının oybirliğiyle kabul edilmesi sonucunda, 200 bin kişiyi ilgilendiren mülkiyet ve tapu sorunu AK Parti Meclis Üyesi ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun’un yoğun uğraşları sonucu çözüldü. Yaklaşık 200 bin kişiyi ilgilendirdiği öğrenilen 50 yıllık mülkiyet ve tapu sorunu tüm partilerin uzlaşmasıyla oybirliğiyle kabul edildi. İBB mülkiyetindeki 5 milyon metrekarelik alanda binası bulunan hak sahipleri, tapularını alarak mülklerini yenileyebilecek, ancak 5 yıl süreyle satış yapamayacak.

Oy birliğiyle kabul edildi

Kararın oy birliği ile belediye meclisinden geçmesinin ardından konuşan Coşkun, "Bugün Sarıyer bölge planları oy birliğiyle geçiyor. Alacağımız tapu süreci olarak sayı 91 parsele çıktı. 10 mahallemizi kapsıyor. Ayrıca tapulanma sürecinde ilk taksiti ödeyen tapusunu alacak. Üzerinde yapısı olup yıkılan, ama hak sahipliği belgesi elinde olan herkes tapularına kavuşacak. 5 yıl süreyle tüm tapulara satış yasağı var. Art niyetlilerin önüne geçmek için, sizin burada farklı emellere zorlanmamanız için tapuların 5 yıl satılmama yasağı var. Bu süreci hangi parti olursa olsun, ben dahil olmak üzere siyaset üstünde tutalım. Bu işe bizlere siyaseti bulaştırmayın" şeklinde konuştu.

Sarıyer'in eğitimden sanata, spordan ekonomik duruma ve sosyal yaşantıya kadar bütün sorunlarına ve çözümüne hakim olduğunu ifade eden Coşkun "Sarıyer her mahallesindeki komşularımızla aynı coğrafyayı yaşıyor ve sorunlarını biliyoruz. Çözümlerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sadece bu mülkiyet meselesi için mahalle mahalle çözüm önerileri üreten ve üretmeye devam edecek olan, belki de Türkiye'nin en özel ekibi bizim kadrolarımızda mevcut." ifadelerini kullandı.

Coşkun'a teşekkür

Mahalleler Birliği’nden Erbay Yucak da İBB önünde yaptığı açıklamada, "Hüseyin Coşkun’a Mahalleler Birliği’nin her zaman yanında olduğu için teşekkür ederiz. Mahalleler Birliği’nin yoldaşı, gönüldaşı en büyük destekçisi oldu. Mahalleler Birliği İBB Meclisi’nden içeri alınmadığı zamanlarda Hüseyin Coşkun İBB kapılarını açtı her zaman ve her koşulda yanımızdaydı" diye konuştu.

#Hüseyin Coşkun
#Sarıyer
#AK Parti
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