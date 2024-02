Mahalleler Birliğinden AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun teşekkür

Sarıyer'in eğitimden sanata, spordan ekonomik duruma ve sosyal yaşantıya kadar bütün sorunlarına ve çözümüne hakim olduğunu ifade eden Coşkun "Sarıyer her mahallesindeki komşularımızla aynı coğrafyayı yaşıyor ve sorunlarını biliyoruz. Çözümlerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sadece bu mülkiyet meselesi için mahalle mahalle çözüm önerileri üreten ve üretmeye devam edecek olan, belki de Türkiye'nin en özel ekibi bizim kadrolarımızda mevcut." ifadelerini kullandı.

Mahalleler Birliği’nden Erbay Yucak da İBB önünde yaptığı açıklamada, "Hüseyin Coşkun’a Mahalleler Birliği’nin her zaman yanında olduğu için teşekkür ederiz. Mahalleler Birliği’nin yoldaşı, gönüldaşı en büyük destekçisi oldu. Mahalleler Birliği İBB Meclisi’nden içeri alınmadığı zamanlarda Hüseyin Coşkun İBB kapılarını açtı her zaman ve her koşulda yanımızdaydı" diye konuştu.