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Gündem Mahalleli çalıların içinden gelen akrep ve yılan korkusuyla yaşıyor
KOCAELİ

Mahalleli çalıların içinden gelen akrep ve yılan korkusuyla yaşıyor

Kocaeli'de vatandaşlar evlerine giren akrep, yılan ve fareler nedeniyle zor anlar yaşıyor. Korku ile yaşayan vatandaşlar, hayvanların barındığı ot ve çalıların olduğu alanın temizlenerek ilaçlama yapılmasını istedi.

Haber Merkezi DHA
Mahallelinin yılan ve akrep korkusu.
Mahallelinin yılan ve akrep korkusu.

Darıca Abdi İpekçi Mahallesi Ayazma Caddesi üzerindeki evlerde oturan vatandaşlar, yılan, akrep ve fareler nedeniyle korku içerisinde yaşıyor.

  • Mahalleli, evlerine giren akrep, yılan ve fareler nedeniyle zor anlar yaşarken, zaman zaman itfaiyeden de yardım istiyor. Vatandaşlar, hayvanların barındığı evlerinin çevresindeki ot ve çalıların olduğu alanın temizlenmesini ve ilaçlama yapılmasını, bunun da sürekli hale getirilmesini istedi.

Mahallelinin yılan ve akrep korkusu.

Tedirgin olduklarını belirten Kezban Akbulut, "Dün gece de yine bir akrep yakaladık. Eğer görmeseydik belki de uykudaki çocuklarımızı sokacaktı" dedi.

Mahallelinin yılan ve akrep korkusu.

Sevda Pelek otların biçilmesini, ilaçlama yapılmasını isteyerek, "Artık bıktık, bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Arkadaşımın evine 3 tane yılan girdi, itfaiye gelip çıkardı. Biz ilgi istiyoruz" diye konuştu.

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