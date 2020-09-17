İstanbul'da değnekçi terörü hız kesmiyor: İş yerini basıp, ortalığı savaş alanına çevirdiler

İstanbul'daki değnekçi terörü hız kesmiyor. Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir restorantın önünü mesken tutan değnekçilerden usanan mekan sahibi İSPARK’a başvurdu. Dükkan önünde bulunan alanı İSPARK’tan kiralayan dükkan sahibi Oktay Karagöz her şeyin düzeleceğini düşündü.

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Saldırganlar yakalandı

Ancak iddiaya göre, rant kapısı kapanan değnekçi çetesi dükkana gelip haraç istedi. Bu talebi olumsuz karşılanan grup, dükkanın önüne gelerek mekanı taşlayıp daha sonra iş yeri sahibini dövmeye çalıştı. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalayıp polis merkezine götürdü. Saldırıya uğrayan Oktay Karagöz karakola giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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OYNAT 00:59 Taksim değnekçilerin işgali altında Taksim'de geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın park ücreti nedeniyle değnekçi tarafından bıçaklanması olayının yaşanmasına rağmen değnekçilerin işgali devam ediyor. Belediyeye ait yol üstü parkları mesken edinen değnekçiler araçlarını park eden vatandaşlardan ücret alırken görüntülendi. BiP'te paylaş

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“İş yerimizi basıp patronumuzu darp ettiler”

Saldırıya uğrayan restoranın müdürü ise baskın anlarını anlattı. Olayın “değnekçilik” olduğunu vurgulayan müdür,” Biz bu mekanı geçtiğimiz yıl kasım ayında açtık. Bir grup bizde gelip haraç almak istedi biz buna müsaade etmedik. Daha sonra mekanın önündeki alanı otopark gibi kullanıp gelen müşterilerde usulsüz ücret almaya başladılar. Biz buna da izin vermeyip İSPARK’a başvurup bu alanı kiraladık. Tabi bu durum işlerine gelmedi ve iş yerimizi basıp patronumuzu darp ettiler” diye konuştu.

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