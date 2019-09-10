Gündem Mahkeme İmamoğluna dur dedi
İSTANBUL

Mahkeme İmamoğlu'na dur dedi

Mahkeme İmamoğlu'na dur dedi

İBB Meclis toplantılarının kaç gün yapılacağı ile ilgili tartışma mahkemeye taşındı. Ekrem İmamoğlu, İBB Meclis grubu toplantı süresini, AK Parti'den gelen 5 gün teklifini oylamaksızın 2 güne düşürdü. Bunun üzerine AK Parti meclis grubu üyeleri olayı mahkemeye taşıdı. Mahkeme, AK Parti'den gelen itirazı haklı buldu ve işlemi iptal etti. Karara ilişkin açıklama yapan AK Partili meclis üyesi Ömer Çetinkaya, "Meclisin ne zaman ve ne kadar çalışacağına meclis karar verir'' ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
İBB Meclisi mahkemelik oldu. (arşiv)
İBB Meclisi mahkemelik oldu. (arşiv)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin çalışma gün sayısını 5'ten 2'ye düşürüp AK Parti İBB Meclis grubunun, eylülde yapılacak meclis toplantılarının 5 gün boyunca yapılmasına ilişkin teklifini oylatmadığı belirtilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tasarrufuyla ilgili mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

  • İstanbul 10. İdare Mahkemesinde açılan davada, dosyadaki bilgilere göre, İBB Meclisi'nin 7 Temmuz 2019 tarihli toplantısında Başkan İmamoğlu, meclisin çalışma gün sayısını 5'ten 2'ye düşürdü.

Bunun üzerine meclis toplantılarının kaç gün yapılması gerektiği üzerine tartışma başladı. AK Parti, İBB Meclisi'nin kurulduğu günden beri haftanın 5 günü toplandığını, 2 günlük sürenin çok yoğun gündemin görüşülmesine yetmeyeceğini savundu.

Başkan İmamoğlu ise meclis toplantıları için 2 günün yeterli olabileceğini öne sürdü. AK Parti grubu, eylülde yapılacak meclis toplantılarının 5 gün boyunca yapılmasına ilişkin öneride bulundu. Ancak İmamoğlu, bu yöndeki teklifini oylamaya sunmadan reddetti.

AK Parti İBB Meclis Üyeleri Ömer Çetinkaya ve Faruk Gökkuş, İmamoğlu'nun tasarrufunu yargıya taşıdı. İstanbul 10. İdare Mahkemesinde açılan "yürütmeyi durdurma" davasında İmamoğlu'nun uygulamasıyla ilgili mahkeme kararını açıkladı.

"İşlemin hukuka aykırılığı açık"

İmamoğlu'nun uygulamasının telafisi imkansız zararlar doğuracağı belirtilen kararda, "Dava konusu işlem eylül ayında yapılacak meclis toplantısına ilişkin olması ve toplantıdan önceki aşamaya ilişkin olması sebebiyle telafisi imkansız zararların doğacağı aşikardır. Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca teminat almaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi" denildi.

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İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 9 Ağustos 2019 tarihinde verdiği bu karara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itiraz etti. İBB avukatı Şuğle Kınık'ın yaptığı itirazı da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi görüştü.

  • 6. İdare Dava Dairesi, 5 Eylül 2019 tarihinde oy birliğiyle itirazı reddetti. Dairenin ret kararında, "2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununu 27. maddesi uyarında dava dosyasındaki bilgi ve belgeler incelenerek işin gereği görüşüldü. Dayandığı hukuki ve kanuni nedenler karşısında, itiraz istemine konu edilen mahkeme kararı, dairemizce de uygun görülmüş olup, itiraz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü edilen yürütmenin durdurulması isteminin kabulü yolundaki kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından itirazın reddine oy birliğiyle karar verildi" hükmüne yer verildi.

"Meclisin ne zaman ve ne kadar çalışacağına meclis karar verir"

AK Partili meclis üyesi Ömer Çetinkaya, hem idare mahkemesinin hem de istinaf mahkemesinin kendilerini haklı gördüğünü belirtti.

Belediye meclisinin iradesinin bir başkasına bırakılamayacağını dile getiren Çekinkaya, şunları kaydetti:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'meclisi istediğim zaman açar, istediğim zaman kapatırım' anlayışında. Böyle bir şey kanunda yok. Belediye meclisi, encümen ve başkanlık gibi ayrı organdan oluşuyor. Meclis, karar organıdır. Tüm şartlarını başkana bıraktığımızda bu olmaz. Meclisin ne zaman ve ne kadar çalışacağına yine meclis karar verir. İmamoğlu, yetkisi olmadığı halde ağustosta verdiğimiz önergemizi oylatmayarak reddetmişti. Bu işlemi hukuka aykırıydı. Bunun üzerine mahkemeye başvurduk. Mahkeme bizi haklı, onu da haksız buldu ve işlemini iptal etti."

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