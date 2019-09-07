Kovulan İBB işçilerinin hak arayışı 11. gününde

Telefonlarına gelen mesaj kısa bir mesajla işten çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının Saraçhane'deki İBB hizmet binası önünde başlattığı eylem devam ediyor.
11 gündür eylem alanında hak arayışı eylemlerini sürdüren personellere, büyük mağduriyete uğrayan aileleri de destek veriyor.
- İmamoğlu ne demişti?
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde hiçbir belediye çalışanının kovulmayacağı sözünü vermişti. Şimdilerde mağdur işçilerin eylem yaptığı Saraçhane meydanında miting yapan İmamoğlu, “Hazır Fatih'teyiz Saraçhane de burada, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çalışanlarına buradan mesaj veriyorum. Duyanlar duymayanlara söylesin, her birinin alın terinin yanındayım. İstanbul Büyükşehir Belediye çalışanları emekleriyle orada var olanlar bizim insanımız kardeşim, biz kimsenin ekmeğine dokunmayız. Başımızın üstünde yerleri var. Biz onları geçmişten daha iyi hale getirir süreci ona göre planlar, emeklerinin karşılığını veririz, hiç kuşku duymasınlar” ifadelerini kullanmıştı.
- Kılıçdaroğlu ne demişti?
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimde CHP tarafından alınan hiçbir belediyede işçilerin ekmeğiyle oynanmayacağını taahhüt ederek namus sözü vermişti. Kılıçdaroğlu, “Ben, bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse, gelecek beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim, onun işini tekrar eski konumuna getireceğim ve eski işinde çalışma ortamını ona yaratacağım” demişti.