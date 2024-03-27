Mahrem müfettişlere operasyon

FETÖ’nün Maliye Bakanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin operasyonda vergi müfettişi, müfettiş yardımcısı, gelir uzmanı pozisyonlarındaki 4 şüpheli ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müfettiş yardımcılığı sınavında soruları FETÖ'cülere dağıttığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, ardışık arama yöntemiyle aranan bakanlık çalışanlarının izini süren ekipler, mahrem sorumlular ile irtibatlı/iltisaklı personelleri deşifre etti.