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Mahrem müfettişlere operasyon

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 27/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:36 - 27/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

FETÖ’nün Maliye Bakanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin operasyonda vergi müfettişi, müfettiş yardımcısı, gelir uzmanı pozisyonlarındaki 4 şüpheli ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müfettiş yardımcılığı sınavında soruları FETÖ'cülere dağıttığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, ardışık arama yöntemiyle aranan bakanlık çalışanlarının izini süren ekipler, mahrem sorumlular ile irtibatlı/iltisaklı personelleri deşifre etti.

USULSÜZLÜK PLANLADILAR

FETÖ’nün mahrem unsurlarının müfettişlik sınavlarında usulsüzlük planladığını tespit eden Ankara Başsavcılığı, soruşturma neticesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda görevli personellerin izine ulaştı. FETÖ mahrem sorumlusu kişilerce koordine edilen soru çalma usulsüzlüğüyle ‘müfettiş yardımcılığı yazılı sınavı’ öncesi soruları örgütün ilgili birimine ulaştırıldığı öğrenildi. Soruların örgüt mensuplarına dağıtılmasına aracılık eden 2 şüpheli gözaltına alındı.




#Operasyon
#FETÖ
#Ankara Başsavcılığı
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