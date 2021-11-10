Malatya'da göçükten saniyelerle kurtulan şahıs yaşanan dehşeti anlattı

Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde dün yaşanan göçüğün artından enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanırken enkazın altında kalmaktan son anda kurtulan Halil Koka, 2 arkadaşının halen yaralı olarak tedavi altında olduğunu söyledi.

Olay anında binanın ikinci katında bulunan kahvehanede yaklaşık 15 kişi olduklarını söyleyen Koka, "Bir anda ses geldi ve ben sıçradım. Hemen aşağı indim, bu sırada üzerime kum döküldü. Benden hemen önce kahvehaneyi işleten arkadaş çıktı. Kapıyı zor buldum ışığı görünce kendimizi dışarı attık. Arkadaşlarımdan ikisi yaralandı. Zaten hepimiz arkadaşız orada" dedi.

GÜNDEM Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor

Binanın çökmesine neden olan tadilatın yaklaşık 2 aydır sürdüğünü de öne süren Koka, “Tadilat sırasında buradaki arkadaşa tehlikeli de dedim ‘bir şey olmaz’ dedi. Hatta dün bakım tuğla kırılmıştı, sanırım oda neden oldu” ifadelerine yer verdi.

REKLAM

GÜNDEM Malatya'da çöken binanın enkazından çıkarılan İbrahim Uçak dehşet anlarını anlattı: Çok korktum öleceğimi düşündüm

Büyükşehir İtfaiyesi binanın çökmesinden 1,5 dakika sonra olay yerindeydi

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, kendilerine binanın çökme ihbarının yapılmasının ardından en yakın istasyondan ekiplerin 1,5 dakika gibi kısa sürede olay yerine vardığını ifade ederek, 5 dakika içinde ise tüm ekiplerin enkaz alanında olduğunu belirtti.

İtfaiye olarak enkazdan 13 yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettiklerini anlatan Katipoğlu, “Çok hızlı müdahale ederek yaralılarımızı enkazdan çıkardık. İtfaiye ekiplerimiz canhıraş bir şekilde olaylara müdahale ettiler. 150 itfaiye personeli olaya müdahale etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

OYNAT 00:22 Malatya'da binanın çökmesinin ardından yaşanan panik anları kamerada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da çöken bina enkazından 14 vatandaşın çıkarıldığını bildirdi. Öte yandan bina yıkıldıktan saniyeler sonra yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binanın çökmesinin ardından etrafı toz bulutunun kapladığı görüldü. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak diğer birimlerdeki görevlilerin de tam kadro sahada olduğunu ve çalışmalara destek verdiklerini ifade eden Katipoğlu, “İtfaiyecilik sadece yangına gitmek değil, itfaiyeciler hayatın her alanında var” diye konuştu.

REKLAM

FOTOĞRAF 27 Malatya’nın en merkez caddelerinden biri olan İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde dün 16.50’de 2 katlı bir binanın çökmesinin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları gece 02.00 sıralarında tamamlandı. 13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı enkazda çalışmaların tamamlanması ile enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Malatya Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerince moloz yığınları kamyonlarla sabaha kadar taşındı. Sabah saatleri ile birlikte temizlik görevlileri de olayın yaşandığı caddede temizlik çalışması başlattı. Polis ekiplerinin olay yerindeki önlemleri sürerken, araç trafiğine kapalı olan caddede yaya güvenliği de karşı şeritten kontrollü olarak verilmeye başlanıldı. Dün gece Malatya’ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’da olay yerine gelerek yetkililerden bilgiler almıştı. Merkez Battalgazi Mahallesi Şifa Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan iki katlı binada izinsiz tadilat yapılması nedeniyle binada çökme meydana gelmiş, arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı. ilden gelen AFAD ekipleri ile birlikte Malatya’da UMKE, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve STK’lardan oluşan toplam 447 personel yaklaşık 9 saatte arama-kurtarma çalışması tamamlandı. Malatya'da çöken binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı Malatya'da dün akşama doğru çöken 2 katlı binada arama çalışmaları gece yarısı sonlanırken, enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Olayın yaşandığı cadde belediye ekiplerince temizlenmeye başlanırken, polis ekiplerinin de çevre güvenliği devam ediyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Lisenin kantini de göçükten zarar gördü

Öte yandan akşam saatlerinde yaşana göçük, binanın arkasında bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kantinine de zarar verdi. O sırada kantinden alışveriş yapan öğrenciler olayın şokunu yaşarken, ders arası olmaması da başka olası bir facianın da eşiğinden dönüldüğü ortaya koydu. Binanın çökmesi sırasında kantinde olan bazı öğrenciler yaşadıkları korku dolu anları anlattılar.

Can kaybının yaşanmaması yaşam üçgeni sayesinde



Öte yandan İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölüm Başkanı olan Vehbi Aluçlu, göçüğün yaşandığı 2 katlı binanın yığma tabir dilen yöntemle inşa edildiğini ve taşıyıcı yükünün duvarların üstünde olduğunu söyledi.

Gördükleri kadarıyla iki iş yerinin birleştirilmesi adına duvarın kaldırıldığını ifade eden Aluçlu, “Bundan kaynaklı bu bina yıkıldı. Bu binanın yıkılması sırasında vatandaşlarımızın sağ olarak çıkmasının en büyük nedeni de göçük sırasında bir yaşam üçgeninin oluşmasıdır. Meyilli bir ortam oluştuğu için insanlarımızın canını kaybetmemiştir” ifadelerine yer verdi.

REKLAM

Bu olaydan ders çıkarılması gerektiğini ve binalardaki tadilatların mutlaka uzmanların onayıyla yapılmasının da önemine değinen Aluçlu, "Buradan alacağımız ders, öncelikle böyle bir tadilatın uzmanlar tarafından incelendikten sonra yerel idarecilerden tadilat projesi alınması ve uzman kontrolünde böyle bir şeyin yapılması lazım" dedi.