Gündem Manisada 5 bin 131 ağacın kesilmesi önlendi
MANİSA

Manisa’da 5 bin 131 ağacın kesilmesi önlendi

Manisa’da “Sıfır Atık Projesi” ile 2021 yılı ekim ayında 5 bin 131 adet ağacın kesilmesinin önüne geçildi.

Aynı zamanda 1 milyon 500 kwh civarında enerji ve 8 bin 451 metreküp su tasarrufu sağlandı.

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Haber Merkezi İHA
Manisa’da 5 bin 131 ağacın kesilmesi önlendi
Orman

Manisa’da “Sıfır Atık Projesi” ile 2021 yılı ekim ayında 5 bin 131 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 8 bin 451 metreküp su tasarrufu sağlandı.
İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesiyle çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor.


Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere mavi geri dönüşüm kutuları yaptırılarak kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtıldı.
Sıfır Atık Projesi uygulamasında 2021 yılı ekim ayında 403 bin 829 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa’da toplam 5 bin 131 adet ağaç kurtarılırken aynı zamanda 1 milyon 505 bin 033 kwh enerji ve 8 bin 451 metreküp su tasarrufu sağlandı.

Beykoz'da orman yangını
GÜNDEM
Beykoz'da orman yangını

Bir ayda 103 orman yangını İHA'larla tespit edildi
GÜNDEM
Bir ayda 103 orman yangını İHA'larla tespit edildi

Orman yangınlarıyla mücadelenin isimsiz kahramanları: 24 yıldır cephe gerisinden destek veriyor
FOTOĞRAF 8
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28 Temmuz’da Kozan ve çevre ilçelerde çıkan büyük orman yangınının ardından mücadelenin isimsiz kahramanları yangında zarar gören araçları ve yangın söndürme cihazlarını elden geçirerek hazır hale getiriyor. Öte yandan yangın söndürme işçilerinden İbrahim Güç’ün, yanan, hasar gören hortumları onarmak için yaklaşık 11 gündür gece gündüz süren mücadelesi büyük takdir topladı.
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Arazide yanan hortumları onarıp geri kazandıran, yüzbinlerce liralık tasarruf da sağlayan 57 yaşındaki İbrahim Güç, cephe gerisinde de olsa söndürme çalışmalarına katkı vermenin mutluluğunu yaşıyor.
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Hortum su başlıklarındaki yanan conta ve hortumları günlerdir tek başına yenileyen İbrahim Güç, 25 metre uzunluğunda olan 300’e yakın hortumu hızla onararak yangında mücadeleye büyük katkı sundu. Tanesi yangınlardan önce yaklaşık 800 TL’den satılan ve şu an piyasada bulunamayan yangın söndürme hortumlarını geri kazandırarak yaklaşık 240 bin TL tasarruf sağlayan Güç, arkadaşları alevlerle mücadele ederken gece gündüz onları yalnız bırakmamak için Kozan Orman İşletme Müdürlüğünde atölyesinde ter döküyor.
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24 yıldır orman teşkilatında görev yaptığını söyleyen İbrahim Güç, “Hortum başlığını değiştiriyorum, burada deniyorum ve yangına müdahale eden arkadaşlara gönderiyoruz. Yaklaşık 300 hortum yaptım. Bu hortumlar olmasa sıkıntımız var. Piyasada hortum yok. Yanan yerleri keserek geri kazandırdık. Sadece ormanda mücadele yok. \"
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\"Tek bir yaprak, kuş yanmasın diye bütün mücadelemizi veriyoruz. Yangından bugüne kadar hep çalıştım. Tek arkadaşlarım hortumsuz kalmasın. 20 metre yerimiz kaldı, bir hortum diye bağırır arkadaşlarım bunu dememeleri için çalışıyorum. Büyük bir emek ve güç istiyor. Teşkilatıma bunu yaptığım için gurur duyuyorum. Bunu yapmasam evimde rahat uyuyamam. Bir yerden yardım gelene kadar biz bununla yangının önünü kesmesine yardımcı oluyor. Bir de arkadaşlarım zaten yorgun, daha çok yorulmaması için sarıp teslim ediyorum. 24 yıldır bu işi yapıyorum. Şu an onların yanında olamadığım için çok üzgünüm” dedi.
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Orman yangınlarıyla mücadelenin isimsiz kahramanları: 24 yıldır cephe gerisinden destek veriyor
Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Orman İşletme Müdürlüğünde görevli İbrahim Güç, geçirdiği ağır ameliyattan dolayı yangınlarda araziye çıkması yasaklanınca yanan hortumları onararak arkadaşlarına cephe gerisinden destek veriyor.
Sezai Karakoçun son görüntüleri

Sezai Karakoç'un son görüntüleri

​Türk şiirinin efsanesi 'Fahri Hemşehrilik Beratı'na layık görülmüştü.
Golü erken yedik

Golü erken yedik

​A Milli Takımımız, Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni ateşkes kararı

Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç hayatını kaybetti.

​16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı.

​Ele geçirilen veriler arasında adres ve banka bilgileri de var.

Dünyada eşine az rastlanıyor

Dünyada eşine az rastlanıyor

İzmir'deki kaçak kazıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
Gündem

İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam

İBB iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş, 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı. İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?
Gündem

İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin altını doldurmadığını ifade ederek, "Mesela kendisini desteklemediği için aday yapılmayan parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi? Başkalarını destekledikleri için aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlananlarla da helalleşecek misin?" dedi.

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