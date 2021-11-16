Manisa’da 5 bin 131 ağacın kesilmesi önlendi

Manisa’da “Sıfır Atık Projesi” ile 2021 yılı ekim ayında 5 bin 131 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 8 bin 451 metreküp su tasarrufu sağlandı.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesiyle çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor.



Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere mavi geri dönüşüm kutuları yaptırılarak kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtıldı.

Sıfır Atık Projesi uygulamasında 2021 yılı ekim ayında 403 bin 829 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa’da toplam 5 bin 131 adet ağaç kurtarılırken aynı zamanda 1 milyon 505 bin 033 kwh enerji ve 8 bin 451 metreküp su tasarrufu sağlandı.

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