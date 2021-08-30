Bir ayda 103 orman yangını İHA'larla tespit edildi

Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Gökyüzündeki İHA’larımızla ’Yeşil Vatan’ımızın kıymetli ormanlarını 7/24 kontrol ediyoruz. Yangınları İHA’larla tespit edip, onlardan edindiğimiz bilgiyle yangınla mücadele yöntemlerimizi belirliyoruz" denildi.

ANINDA MÜDAHALE

Muğla’da 29 Temmuz’da başlayıp, 21 Ağustos’ta Köyceğiz yangınının kontrol altına alınması ile sonuçlanan büyük orman yangınlarında 4 adet İnsansız Hava Aracı görev almış ve birçok küçük çaplı orman yangını İHA’lar tarafından tespit edilerek zamanında müdahale ile kontrol altına alınmıştı.

413 SAAT UÇUŞ

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise, "Bayraktar TB2 İHA’larımız 1 Haziran’dan 4 Ağustos’a kadar Orman Genel Müdürlüğü’nün kullanımında bin 413 saat uçtu. 103 yangını ilk anda tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 İHA’larımız ise 29 Temmuz’dan 4 Ağustos’a kadar 422 saat uçtu. Emeği geçen herkese şükranla" mesajını yayımladı.

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GÜNDEM İHA'lar dakikada 35 milyon dekarlık ormanlık alanı tarıyor

FOTOĞRAF 20 Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Adana ve Osmaniye'de 27 Temmuz-4 Ağustos'ta 32 orman yangını çıktı. Adana'da 27 ve Osmaniye'de 5 orman yangınından, havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazözler ve yer ekiplerinin müdahalesiyle bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü. Yangın Komuta Merkezine İHA'ların ilettiği görüntüler, alevlerin söndürülmesinde önemli rol oynadı. İHA'ların ilettiği noktalara tam isabet su bırakan uçak ve helikopterler ile kara ekiplerinin müdahalesi, yangınların söndürülmesini sağladı. Bölgedeki sarp arazi yapısı nedeniyle havadan müdahalenin önem taşıdığı noktalarda, çok sayıda uçak ve helikopter görev aldı. Alevlere müdahale, pilotların cep telefonu kamerasında<br> <br> İHA'dan alınan görüntülerle yangın bölgesine yönlendirilen hava ekipleri, yangınla mücadelede önemli görev üstlendi. Helikopter pilotları, alevlere müdahale ettikleri anları cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, sarp arazi nedeniyle karadan müdahalede güçlük çekilen alanlara helikopter ve uçakların nokta atışı su bırakması yansıdı. Adana ve Osmaniye'de 32 yangın kontrol altında veya söndürüldü<br> <br> Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 27 Temmuz-4 Ağustos'ta 32 orman yangını çıktı. Bazıları 4 gün süren yangınların bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü. Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz#39;da başlayan ve rüzgarı da etkisiyle İmamoğlu ve Karaisalı ilçelerine sıçrayan yangın, karadan 24 saat, havadan da günün ilk ışıklarıyla başlayıp gün batımına kadar süren müdahalelerle 31 Temmuz'da kontrol altına alındı. Ekipler, Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangını da özverili çalışmayla 31 Temmuz'da kontrol altına aldı. Osmaniye'de merkeze bağlı Kazmaca köyünde 28 Temmuz'da başlayıp Kadirli ilçesine kadar yayılan yangın, ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesiyle 31 Temmuz'da kontrol altına alındı. İHA'lar tespit etti: Orman yangınları helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı Adana ve Osmaniye'de, İHA'ların nokta tespitiyle yer bildirmesi, söndürme uçakları ve helikopterleri ile yer ekiplerinin özverili çalışmalarıyla 27 Temmuz-4 Ağustos'ta çıkan 32 orman yangınından bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.

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