Gündem Beykozda orman yangını
İSTANBUL

Beykoz'da orman yangını

Beykoz'da ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Haber Merkezi DHA
Beykozda orman yangını
Ormandan yükselen dumanlar böyle görüntülendi.

İstanbul Beykoz'da ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

DHA

Öte yandan yangına helikopterle de müdahalede bulunuluyor.

Ayrıntılar geliyor...

İstanbul Sarıyer'de orman yangını
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İstanbul Sarıyer'de orman yangını

Sarıyer'de aynı noktada bir orman yangını daha: Alevler kontrol altına alındı
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Sarıyer'de aynı noktada bir orman yangını daha: Alevler kontrol altına alındı

İstanbul Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın
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İstanbul Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın

İstanbul'da geceyi aydınlatan fabrika yangını: Beş saatte söndürülebildi
FOTOĞRAF 15
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Yangın Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi'nde gece saat 00.00 sıralarında çıktı.
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Basın Ekspres Caddesi üzerindeki 5 bin metrekarelik alanda kurulu kağıt ve ambalaj üretimi yapılan fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Küçükçekmece belediyelerine bağlı su tankerleri de destek verdi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına 3 koldan müdahale ederek yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına aldı.
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Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürüyor.
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Fabrikanın alev alev yanması ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları drone ile havadan da görüntülendi
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İstanbul'da geceyi aydınlatan fabrika yangını: Beş saatte söndürülebildi
İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde kağıt ve ambalaj üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar oluştu.


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