Manisa'da bir deprem daha

Manisa'nın Akhisar ilçesinde AFAD'dan alınan bilgiye göre 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Dün saat 16.18'den bugün saat 11.45’e kadar Manisa'nın Akhisar, Kırkağaç ve Yunusemre ilçelerinde toplam 245 sarsıntı yaşandı. 3 kişinin hafif yaralandığı, 1 kişinin de panik atak geçirdiği 5.4 büyüklüğündeki depremde, 5 metruk binanın yıkıldığı, bazı binalarda da çatlaklar oluştuğu bildirildi.
Akhisar’da vatandaşlar, evlerine girmeye korkarken, Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çadıra ihtiyaç duyduklarını söyledi.