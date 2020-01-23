Gündem AFAD 212 artçı sarsıntı oldu
MANİSA

AFAD: 212 artçı sarsıntı oldu

AFAD: Akhisar'da 5,4'lük deprem sonrası saat 9.25 itibariyle en büyüğü 4,3 olan 212 artçı sarsıntı oldu.

Haber Merkezi DHA
Manisa'da meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.
Manisa'da meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Manisa'da meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı.

"Manisa, Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gelenbe sağ yönlü doğrultu atımlı fay üzerinde gelişmiş olup 09.25 itibariyle 212 adet artçı deprem olmuştur. En büyüğü 4,3 olmak üzere, 4,0'den büyük 8 artçı deprem meydana gelmiştir.

Ankara, Akyurt'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, doğrultu atımlı Çankırı fayının güney ucunda olmuştur. Şu an itibariyle 10 adet artçı deprem olmuş olup en büyük artçı 3,0 olarak saptanmıştır."

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