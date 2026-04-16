Arjantin'den ifşaladı: Okul katilinin kendini 'kadın' gibi gösterdiği etekli görüntüleri ortaya çıktı
Hüseyin Berk
23:54 16/04/2026, Perşembe
G: 16/04/2026, Perşembe
Okul katili İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki yakın arkadaşına attığı mesajlar, gündemi sarsacak cinsten...
Kahramanmaraş'ta silahla okul basıp 9 kişiyi katleden 20 kişiyi de yaralayan İsa Aras Mersinli’ye ait yeni bilgiler ortaya çıktı. Discord ve Reddit gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden arkadaş olduklarını belirten Arjantinli bir şahıs tarafından paylaşılan görüntülerde, 14 yaşındaki caninin kendini kadın (she/her/herself) olarak adlandırdığı, etek giydiği anları videoya alıp paylaştığı, profil fotoğrafında ise 'ailesini katleten ensest oyun karakterlerine' yer verdiği görüldü.
Türkiye, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki lisede yaşanan silahlı saldırının şokunu atlatamadan, dün Kahramanmaraş’ta bir ortaokuldaki katliam ile sarsıldı.
8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, beş silah, yedi şarjörle gittiği okulda iki sınıfa girerek rastgele ateş açtı.
Saldırıda dokuz kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Katliama dair soruşturma devam ederken dikkat çeken bilgiler de gelmeye devam ediyor.
Şarjörü canlı yayında doldurmuş
Discord ve Reddit gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden arkadaşı olduğunu belirten Arjantinli bir şahıs tarafından paylaşılan görüntülerde,
14 yaşındaki caninin saldırı öncesinde babasına ait silahlarla yayın açtığı ve şarjörleri doldurduğu ortaya çıktı.
Kendisini 'kadın' olarak niteliyormuş!
X platformunda, '@catholickagehar' kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunan ve 14 yaşında bir Arjantinli olduğunu dillendiren hesap, Mersinli'nin kendisine attığı mesajları tek tek paylaştı.
Aralarında duygusal bir bağ olduğunu da vurgulayan Arjantinli,
Aras'ın kendisini kadın (she/her/herself) olarak adlandırdığını belirtti.
Aras'ın kendisine 'Konata' takma adını seçtiğini belirten; kendisi de 'Victor' rumuzunu kullanan Arjantinli,
"En azından hepiniz, baştan beri ona elimden geldiğince yardım etmeye çalıştığımın kanıtını gördünüz ama başaramadım. Lütfen beni yalnız bırakın. 'Aras'tan 'Konata' olarak bahsediyorum ve "she/her" (o/kız) zamirlerini kullanıyorum çünkü non-binary idi ama "she/they/it" zamirlerini tercih ediyordu.
" ifadelerini kullandı.
Bu paylaşıma göre cani kendisini şöyle niteliyor:
"Kadın olmayı tercih ediyorum ama erkek de olur. Cinsiyet konusunda zerre kadar s***mde değil ama feminenliğe (kadınsılığa) eğilimliyim"
Etek giyip videosunu da atmış
Mersinli'nin bir başka videosunda ise giydiği etekle ayna karşısında poz verdiği görüldü.
"Babamla eğitime gittim, artık şarjörü 2 dakikada dolduruyorum"
Katil, paylaştığı bir başka mesajda ise babasıyla atış eğitimine gittiğini ve 2 dakikada şarjör doldurmayı öğrendiğini ifade edip
şu sözleri paylaşıyor:
"Eğitimden döndüm. Artık bir şarjörü nasıl dolduracağımı biliyorum.
Bir tam şarjörü doldurmam yaklaşık 2 dakika sürüyor. Ama giderek daha iyi oluyorum.
Eskiden ilk mermiyi bile takamıyordum.
Şimdi çok kolay.
Ayrıca bugün 15 dakika nişan alma antrenmanı yaptım.
Yarın veya öbür gün dağlara gideceğim ve gerçek bir silahla ateş edeceğim"
Hesaplarına seçtiği fotoğraflar da sapkın akımlardan!
Mersinli'nin Discord ve Reddit sohbet odalarında kullandığı profil fotoğrafları da dikkat çekti.
Fotoğraflarda ailesini katleten ensest oyun karakterlerine yer verdiği görüldü.
11 Nisan'da not yazmış: 'Bunu okuduğunda bir şeyler yapmış olacağım'
Katilin 11 Nisan'da yazdığı not da ortaya çıktı. “Manifesto ya da bir şey” sözleriyle başlayan İngilizce yazıda, “Konbanwa, ben Kontaa ve Konata’yım. Onu çok ama çok seviyorum. Bunu yazarken tarih 11 Nisan 2026. Sen bunu okuduğunda ya bir şey planlıyor olacağım, yapmış olacağım ya da yapmak üzere olacağım. Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. Nedenini bilmiyorum, aslında çok fazla şeyim vardı. Hep insanlarla kaynaşmaya çalıştım ama yalnız kaldım. İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor. Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler. Bunun nasıl olacağını bilmiyorum ama yapacağım. Ancak yalnızlık yaptığım şeyin sebebi değil. Yapmak istesem de yalnızlık yüzünden suçlayamam. İnsanlar bunu yapıyor ama bu doğru değil. Yalnızlık bir sebep değildir.” ifadeleri yer alıyor.
"Ailem benden nefret ediyor"
Paylaşımının devamında 'ailesinin kendisini sevmediğini' de belirten Mersinli,
"Ailem benden nefret ediyor, benden korkuyor ve hayal kırıklığına uğramış durumda. Hep yalnızım. Ama şunu düşünmek yalnızlığın bir sebep olduğu anlamına gelmez. Yalnızlık bir sebep değildir. Bu sadece bir durumdur."
ifadelerini kullanmış.
Kendisinin 130 IQ'ya sahip zeki birisi olduğunu belirten okul katili,
"Ben bir dahiyim. Herkesten daha iyiyim. En üstün insanım. Kendime sadığım. Ben daha iyiyim. Ortalama zekânın çok üstündeyim. 130 IQ testim vardı. Okulda hiç çalışmadan hep yüksek notlar aldım. İnsanlar hep yaşıma göre olgun olduğumu söyledi. İngilizceyi okuldan öğrenmedim"
şeklinde de kendisinden bahsetmiş.
Tüm planını ifşaladığı o mesaj: 'İnsanlıkla işim bitti, 5-6. sınıflar hazır olun'
Konata Themself, rumuzuyla Viktor'a yolladığı mesajda okula saldırı planını anlatan katil,
"Bugün yapabilirim. Saat gibi 3’te falan 5. ve 6. sınıflar, s***mde olsun hazır olun. Bugün gerçekten bıktım. Kendi babam beni boğup öldürmeye çalıştı. Bugün evde yalnızım. Manifestomu aceleyle bitireceğim. Biraz uyuyacağım. Ve bu dünyaya ne kadar bıktığımı göstereceğim"
ifadelerini kullanmıştı.
Sevgilisi olduğu belirtilen Victor'a tüm bu konuşmaları silmesi telkininde de bulunan okul katili,
"Bugünkü tarihi öne alıyorum. İnsanlıkla işim bitti. Şu an saat 9:33 sabahı, bunu yazarken ve 5 saat içinde okula gireceğim. 5 tabanca, 7 şarjör ve 200’den fazla mermiyle. Hoşça kalın."
