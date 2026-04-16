Arjantin'den ifşaladı: Okul katilinin kendini 'kadın' gibi gösterdiği etekli görüntüleri ortaya çıktı

Katilin 11 Nisan'da yazdığı not da ortaya çıktı. “Manifesto ya da bir şey” sözleriyle başlayan İngilizce yazıda, “Konbanwa, ben Kontaa ve Konata’yım. Onu çok ama çok seviyorum. Bunu yazarken tarih 11 Nisan 2026. Sen bunu okuduğunda ya bir şey planlıyor olacağım, yapmış olacağım ya da yapmak üzere olacağım. Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. Nedenini bilmiyorum, aslında çok fazla şeyim vardı. Hep insanlarla kaynaşmaya çalıştım ama yalnız kaldım. İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor. Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler. Bunun nasıl olacağını bilmiyorum ama yapacağım. Ancak yalnızlık yaptığım şeyin sebebi değil. Yapmak istesem de yalnızlık yüzünden suçlayamam. İnsanlar bunu yapıyor ama bu doğru değil. Yalnızlık bir sebep değildir.” ifadeleri yer alıyor.