Gündem Mansur Yavaşın iki ay önce 70 milyona yakın harcamayla yenilendiğini söylediği AŞTİyi su bastı
ANKARA

Mansur Yavaş'ın iki ay önce 70 milyona yakın harcamayla yenilendiğini söylediği AŞTİ'yi su bastı

Ankara'da geçtiğimiz gün etkili olan şiddetli yağış sonrası kentin en uğrak noktalarından AŞTİ'yi su bastı. Havalandırma ve ızgaralardan otogarın içerisine yoğun şekilde akan yağmur suları nedeniyle esnaf ve yolcular büyük zorluk yaşadı. Mansur Yavaş'ın 70 milyona yakın harcama yaptığını söylediği AŞTİ'nin bu hali vatandaşları çileden çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mansur Yavaşın iki ay önce 70 milyona yakın harcamayla yenilendiğini söylediği AŞTİyi su bastı
AŞTİ, sağanak yağmurun ardından göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın günlerdir yaptığı uyarıların ardından geçtiğimiz gün Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun pek çok noktasında şiddetli yağış meydana geldi. İstanbul'da birçok ilçede su baskınları yaşanırken zor anlar yaşayan vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.

ANKARA SELE TESLİM OLDU

İstanbul'un yanı sıra Ankara'da da şiddetli yağış sebebiyle su baskınları yaşandı. Başkentte etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınada bir inşatta kolonun devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Yeniledik' diyerek reklamını yaptığı Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ni de (AŞTİ) su bastı.

70 MİLYON YATIRIM YAPILAN AŞTİ'NİN SON HALİ

Havalandırma ve ızgaralardan otogarın içerisine yoğun şekilde akan yağmur suları nedeniyle esnaf ve yolcular büyük zorluk yaşadı. Mansur Yavaş'ın 70 milyona yakın harcama yaptığını söylediği AŞTİ'nin bu hali vatandaşları çileden çıkardı.

Yavaş, AŞTİ'nin yenilendiğini duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ankaralıların ve yolu Ankara'ya düşenlerin anılarının şahidi AŞTİ'de yenileme çalışmalarımızın ilk etabını bitirdik. Diğer etapları da yıl sonuna kadar tamamladığımızda büfeler ve gişeleri yeni görünümüne kavuşturacak, ofis, kütüphane ve sergi alanlarını hizmetinize sunacağız."

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