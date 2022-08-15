İstanbullu sağanak çilesi çekerken İBB Başkanı İmamoğlu’ndan ‘şaka’ gibi açıklama: Bu kadar yağışa rağmen süreci yönettik

İstanbul haftanın ilk gününe yağmurla uyandı. Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış, Anadolu Yakası'nda Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir'de etkili oldu.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Yağışın nedeniyle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda yoğunluk yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk oluştu. Avrupa Yakası’nda ise yağışın etkisiyle D-100 Karayolu Ankara istikameti Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

OYNAT 00:57 İstanbul'u felç eden sağanak için İBB Başkanı İmamoğlu: Hiç sıkıntı yaşanmadı Meteoroloji ve AFAD'ın günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.



İBB yönetiminin tedbir almaması nedeniyle çok sayıda cadde ve sokakta araçlar yolda kalırken birçok noktada da su baskınları yaşandı. İstanbul'u sel götürürken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan evlere şenlik bir açıklama geldi.



Yağışların 35-45 dakikada bir anda olabileceğini öne süren İmamoğlu, İstanbul'da ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi. BiP'te paylaş

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İstanbul Maltepe'de etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.





Fatih’te etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarihi Kapalıçarşı’yı su bastı. Eminönü Beyazıt’ta bulunan çevre sokakları da su basarken, esnaflar zor anlar yaşadı.

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METRO SEFERLERİ İPTAL

Bazı metro seferleri iptal edildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "TF2 Eyüp-Piyer Loti ve TF1 Maçka-Taşkışla teleferik hatları hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi. Yeni yapılan açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında şiddetli yağış nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Sirkeci istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.





İSTANBULLULAR İSYAN ETTİ

Sosyal medyada yüzlerce kullanıcı yaşanan olumsuzluklara isyan ederek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu göreve davet etti.

OYNAT 01:35 İstanbullu sağanak çilesi çekerken İBB Başkanı İmamoğlu’ndan ‘şaka’ gibi açıklama: Bu kadar yağışa rağmen süreci yönettik Meteoroloji ve AFAD'ın günler öncesinden yaptığı sağanak yağış İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Ancak uyarılara rağmen İBB yönetiminin tedbir almaması nedeniyle çok sayıda cadde ve sokakta su baskınları yaşandı. Kapalıçarşı ve Mısır Çarşı giderlerin taşması sonucu sulara gömüldü. Sosyal medyada yüzlerce İstanbullu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti. İmamoğlu ise fıkra gibi bir açıklama yaparak, “153'e ulaşan ve telafi edilemez bir noktada olan sorun yaşamadık. Bu kadar yağışa rağmen çok az sorunla süreci atlattık, yönettik” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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'TELAFİ EDİLEMZ BİR SORUN YAŞAMADIK'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise AKOM'da basın toplantısı düzenleyerek skandal açıklamalarda bulundu: "153’e ulaşan ve telafi edilemez bir noktada olan sorun yaşamadık. Sıklıkla takip ediyorum burada arkadaşlarımla beraber. Arkadaşlarımız da sahada. Gelen ihbarlara da hızlıca müdahale ediliyor. Çoğu da yollardaki göllenme. Vatandaşlarımıza işbirliği için teşekkür ediyorum. Yağmur öğlenden sonra 15.00’e kadar kadar etkili olacak. Lütfen konumunuzu değiştirmemeye dikkat ediniz, mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayınız. Bu kadar yağışa rağmen çok az sorunla süreci atlattığımızı yönettiğimizi ifade edebilirim. Emeği geçen 6 bine yakın çalışanımıza yürekten teşekkür ederim."

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