Ankara'daki sağanakta can kaybı: Fırtına nedeniyle inşaatın kolonu devrildi, bir kişi hayatını kaybetti

Yenimahalle ilçesinde fırtına sırasında bir inşatta kolonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde 3 vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer 2 yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" dedi.

İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. REKLAM August 15, 2022

Başkentteki sağanakta yaşamını yitiren kişinin 21 yaşındaki stajyer inşaat mühendisi olduğu belirlendi

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başkentteki şiddetli fırtına ve sağanak sırasında Yenimahalle'deki bir inşaatta yaşanan kolon devrilmesine ilişkin ayrıntılar netleşti.

Saat 16.30 sıralarında Hipodrom Caddesi'nde bulunan inşaatta, beton kalıplarının devrilmesi sonucu 3 kişi kalıpların altında kaldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri, yaralılar 21 yaşındaki stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk ve aynı yaştaki stajyer mimar Ege Kıratlı'yı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 22 yaşındaki stajyer mühendis Emre Çetin'i ise İbni Sina Hastanesi'ne kaldırdı.

Taha Öztürk, tüm müdahalelere rağmen tedavisinin devam ettiği sırada hastanede hayatını kaybetti.

Bilinçleri yarı açık diğer iki stajyerin tedavileri ise hastanede sürüyor.

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GÜNDEM Ankara'da şiddetli yağış: Ağaçlar devrildi sokaklar göle döndü

OYNAT 00:46 Başkentte su birikintisine giren personel tıkanan mazgalı açmaya çalıştı Ankara'da şiddetli yağış ve fırtınanın ardından bazı cadde ve sokaklar mazgalların tıkanmasıyla birlikte suyla doldu. Suyun içine giren personel tıkanan mazgalı açmaya çalıştı. Beşevler'de bulunan bir alt geçit su baskını nedeniyle ulaşıma kapandı. BiP'te paylaş

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