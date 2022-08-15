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Ankara'da şiddetli yağış: Ağaçlar devrildi sokaklar göle döndü

Ankara’da öğleden sonra etkisini artıran sağanak ve fırtına hayatı felç etti. Şehrin farklı noktalarında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, caddeler sular altında kaldı. Seyir halindeki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Haber Merkezi AA
Ankarada şiddetli yağış: Ağaçlar devrildi sokaklar göle döndü​
Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına sokakları göle çevirdi.

Ankara’da öğle saatlerinde başlayan yağış önce sağanağa ardından da fırtınaya neden oldu. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşların da zor anlar yaşamasına neden oldu.

Kentte öğleden sonra başlayan kuvvetli yağmur, dolu ve fırtınanın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu. Bazı caddelerde de ağaçlar devrildi.

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Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sağanak esnasında dışarıda bulunan vatandaşlar da metro istasyonları ve duraklara sığındı.

Şehrin en yoğun noktalarında metrelerce su birikintisi araç geçişlerini imkansız hale getirdi.

Göle dönen caddelerde mahsur kalan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı. Çatılarda ve otomobillerde meydana tahribatlar maddi hasara sebep oldu.

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Bugün İstanbul'u etkisi altına alan sağanağın hayatı en fazla felç ettiği ilçelerden biri de Maltepe oldu. Geçen ay Maltepe-Kartal Atık Su Hattı ve Dere Islahı Projesi'nin açılışını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Araçların köprü altında kalması, mahallelerin su altında kalması, yer altı geçitlerinde insanların mahsur kalması, alt geçitlerden geçilememesi' gibi problemlerin yaşanmayacağını söylemişti. Bugün ise Maltepe'de göle dönen köprü altlarında ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı.

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