Ankara'da şiddetli yağış: Ağaçlar devrildi sokaklar göle döndü

Ankara’da öğle saatlerinde başlayan yağış önce sağanağa ardından da fırtınaya neden oldu. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşların da zor anlar yaşamasına neden oldu.
Kentte öğleden sonra başlayan kuvvetli yağmur, dolu ve fırtınanın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu. Bazı caddelerde de ağaçlar devrildi.
Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sağanak esnasında dışarıda bulunan vatandaşlar da metro istasyonları ve duraklara sığındı.
Şehrin en yoğun noktalarında metrelerce su birikintisi araç geçişlerini imkansız hale getirdi.
Göle dönen caddelerde mahsur kalan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı. Çatılarda ve otomobillerde meydana tahribatlar maddi hasara sebep oldu.