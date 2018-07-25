Gündem Mardinde terör operasyonu 3 terörist etkisiz
MARDİN

Mardin'de terör operasyonu

Mardin'de terör operasyonu: 3 terörist etkisiz

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında, 3 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Mardin'deki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Mardin'deki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

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