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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Kardeşi mahrem imam çıktı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yunanistan'a kaçan darbeci Süleyman Özkaynakçı'nın kardeşi Ali Rıza Kaynakçı'nın örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı personellerinden sorumlu mahrem imam olduğu ortaya çıktı. Örgüt içerisinde 'Ahmet' kod adını kullanan Özkaynakçı hakkında, "FETÖ üyesi olmak" suçundan dava açıldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Süleyman Özkaynakçı
Süleyman Özkaynakçı

Türkiye'deki darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 8 asker helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç kentine kaçtı. Burada iltica talebinde bulunan hainlerden birisi de kaçtıkları Skorsky tipi helikopterin pilotu Süleyman Özkaynakçı’ydı. Yunan mahkemesi tarafından iltica hakkı tanınan Özkaynakçı, darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda yüzbaşı rütbesiyle görev yapıyordu.

KKK'DA MAHREM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmaya Özkaynakçı'nın kardeşi Ali Rıza Özkaynakçı da takıldı. Alınan ifadeler doğrultusunda Özkaynakçı'nın örgütün mahrem yapılanmasında görev aldığı anlaşıldı. Şüpheli, 24 Mayıs 2018'de gözaltına alınarak tutuklandı. Yapılan soruşturmayla Ali Rıza Özkaynakçı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli personellerinden sorumlu mahrem imam olduğu belirlendi. Örgüt içerisinde de "Ahmet" kod adını kullandığı tespit edildi.

Süleyman Özkaynakçı

FOTOĞRAFTAN TEŞHİS ETTİLER

Yürütülen soruşturmalar kapsamında itirafçı olan 3 asker, şüpheli Özkaynakçı'yı fotoğrafından teşhis etti. Şüpheliler, ifadelerinde, Ahmet kod adlı örgüt abisinin kendilerini eve çağırdığını, namaz kıldırdığını, FETÖ kitaplarını bilgisayardan okuttuğunu ve himmet adı altında para topladığını anlattı.

15 YIL HAPİSLE YARGILANACAK

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Sincan Telekom Müdürlüğü'nde çalıştığı belirlenen şüpheli Özkaynakçı hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame düzenlendi. Özkaynakçı, 15 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak. Şüpheli, ifadesinde, FETÖ ile alakasının olmadığını ileri sürerek, aleyhine verilen ifadeleri ve hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. 15 Temmuz gecesi evden çıkmadığını, evden gelişmeleri takip ettiğini savunan Özkaynakçı, ağabeyi Süleyman Özkaynakçı'yı aradığını ancak ulaşamadığını iddia etti. Şüpheli, ağabeyi ile Yunanistan'a gittikten sonra irtibatının kalmadığını öne sürdü.

  • Evliliğinin katalog evliliği olduğuna dair sorumluluğundaki örgüt üyesi bir askerin ifadesini de inkar eden Ali Rıza Özkaynakçı, eşiyle 2011 veya 2012 yıllarında bir telefon arazına müdahale etmek için gittiği evde tanıştığını, daha sonra telefonla ve yüz yüze görüşmeye başladıklarını, ilişkilerinin de bu şekilde geliştiğini ileri sürdü. Yapılan incelemede, şüphelinin eşinin, KHK ile kapatılan FETÖ kurumlarında çalıştığının belirlendiği belirtildi.

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