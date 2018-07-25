PKK oradan saldırıyor

PKK terör örgütü Afrin'e yönelik saldırıları ve sabotaj girişimlerinde İran destekli Şii milislerin kontrolündeki Nubl-Zehra kasabasını üs olarak kullanıyor. Halep'in kuzeyinde Afrin'e sınır komşusu olan Nubl-Zehra bölgesinde 50 binden fazla sivil yaşıyor. Nüfusunun tamamına yakını Şiilerden oluşan bölgede PKK'lı teröristlerin barındığı 3 karargâh bulunuyor. Suriyeli muhalif gruplardan Liva el-Fetih Komutanı Ebu Yahya Kalender, Nubl-Zehra'da PKK'nın İran destekli milislerce himaye edildiğini kaydetti. Son 2 aydır Afrin'e yönelik 70'ten fazla terör saldırısı gerçekleştiğini belirten Kalender, teröristlerin Ziyadiye-Meryemiyn hattını kullanarak sığınmacı görüntüsü altında Afrin'e sızdığı bilgisini verdi. Muhalif komutan, Ayn el-Arab, Kamışlı ve Ayn İsa bölgelerinden gelen PKK'lıların önce Munbiç'e oradan da Nubl-Zehra'ya gelerek eylem planı yaptıklarını belirtti. Ebu Yahya, Nubl-Zehra'da teröristlerin suikast ve bombalı saldırı konusunda İran destekli milislerden eğitim aldıklarını da dile getirdi. Yeni Şafak'a açıklamada bulunan Liva el-Fetih Komutanı Ebu Yahya Kalender şunları söyledi:

Ebu Yahya Kalender

ÖZEL BİRİM KURDULAR

"PKK terör örgütü, Afrin'de yaşadığı hezimetin ardından nokta saldırılar için özel birim kurdu. Kuvvet-i Hassa denilen birim sadece terör saldırılarını hedefliyor ve toplamda 350 kişiden oluşuyor. Bu teröristlerden 10'u PKK'nın 'YPJ' denilen kadın birimi üyesi ve ana karargâhları Kefer Naya mıntıkası içerisinde. Yine Nubl-Zehra bölge sınırlarında 2 ayrı karargâhları daha mevcut. Şuan PKK'yı himaye eden İran destekli gruplar Afrin-Zeytin Dalı Harekâtı sırasında da örgüte fiilen destek verdi. Türkiye tarafından düzenlenen hava harekâtlarında Cinderes ve Meydanki'de 55 Şii militan PKK saflarında öldürüldü."

"Kandil'den gönderilen 'Brusk Haseki' (Haseki Şimşeği) kod adlı terörist, Afrin saldırılarını planlama, sevk ve idare amaçlı olarak nisan ayında görevlendirildi. Suriye Muhaberatı tarafından da desteklenen bu terör timi suikast, EYP, sızma ve bombalı araç dizaynı gibi konularda eğitimliler. Nubl-Zehra'da PKK'nın kullandığı karargâhlarda saldırı planları, saldırı alanı, hedef nokta, hedef şahıslar ve zamanlama gibi kararlar alınıyor.

70’DEN FAZLA SALDIRI OLDU

Türkiye ve ÖSO'nun terörden temizlediği Afrin'de nisan ayından buyana sayısı 70'i aşan saldırılarda 290 kişi hayatını yitirdi. Bu saldırılar bazen geçiş güzergahlarına döşenen mayınlar bazen hareketli cadde ve merkezlere park edilen bombalı araç sabotajları bazen de canlı bomba eylemi şeklinde gerçekleşti. PKK'nın katliam timinde eski DEAŞ üyesi teröristler de var. Öncelikli hedefleri Türk askeri ancak şu ana kadar bu emellerine ulaşamadılar. Ancak Afrin'de görev yapan ÖSO mensuplarından 14 kişi maalesef bu terör eylemlerinin kurbanı oldu."