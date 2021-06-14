Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı yarın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu" kurulmuştu.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacağını açıkladı.

Marmara Denizi Eylem Planı (müsilaj temizliği) çerçevesinde yapılacak çalışmaların bir bütünlük içerisinde yürütülebilmesi amacıyla kurul tarafından alınan kararlar ilgili birimlerce uygulanacak.

Kurul katılımcıları kimlerden oluşuyor?

Genelgeye göre, Koordinasyon Kurulu, şu katılımcılardan oluşuyor:

"Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili Bakan Yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanı, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale illerinin Valileri, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Türkiye Bilimler Akademisi Başkanları ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanları ile Yalova ve Çanakkale II Belediye Başkanları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanları, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı, IMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Başkanı, Marmara Denizi Eylem Planı uyarınca Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde kurulacak olan Bilim Teknik Kurulu Başkanı, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) Yönetim Kurulu Başkanları."

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