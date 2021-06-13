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"Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu" kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu" kuruldu. Marmara Denizi Eylem Planı (müsilaj temizliği) çerçevesinde yapılacak çalışmaların bir bütünlük içerisinde yürütülebilmesi amacıyla kurul tarafından alınan kararlar ilgili birimlerce uygulanacak.

Haber Merkezi AA
Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kuruldu
(İstanbul)

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Marmara Denizi'nde, iklim değişikliği etkisi ile artan sıcaklık, deniz suyundaki durağanlık ve azot-fosfor artışına bağlı ortaya çıkan ve doğal yaşamı etkileyen afet niteliğinde müsilaj kirliliğinin görüldüğü belirtildi.

Deniz kirliliğinin giderilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Marmara Denizi Havzası'nda yer alan valilikler, yerel yönetimler, ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katılımıyla hazırlanan Marmara Denizi Eylem Planı'nın, 6 Haziran'da kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatıldı.

Çalışmaların planlaması ve takibi yapılacak

Genelgede, bu plan çerçevesinde öngörülen işlerin belirtilen sürelerde tamamlanabilmesi için gereken çalışmaların bir bütünlük içerisinde yürütülebilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı başkanlığında Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kurulduğu ifade edildi.

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Kurul katılımcıları kimlerden oluşuyor?

Genelgeye göre, Koordinasyon Kurulu, şu katılımcılardan oluşacak:

"Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili Bakan Yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanı, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale illerinin Valileri, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Türkiye Bilimler Akademisi Başkanları ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanları ile Yalova ve Çanakkale II Belediye Başkanları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanları, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı, IMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Başkanı, Marmara Denizi Eylem Planı uyarınca Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde kurulacak olan Bilim Teknik Kurulu Başkanı, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) Yönetim Kurulu Başkanları."

Kurul ne sıklıkta toplanacak?

Ayda en az bir defa toplanacak Koordinasyon Kurulu, ayrıca davet üzerine de toplanabilecek. Sekretarya hizmetleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Koordinasyon Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak ve toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alacak. Oyların eşitliği halinde, Koordinasyon Kurulu Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılacak.

Kararlar kurum ve kuruluşlarca uygulanacak

Toplantıda, üye salt çoğunluğu sayısının oluşmaması halinde toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınacak. Koordinasyon Kurulu tarafından alınan kararlar ilgili kurum ve kuruluşlarca uygulanacak.

Koordinasyon Kurulunca ihtiyaç duyulması halinde alt çalışma grupları oluşturulabilecek. Toplantılara konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri davet edilebilecek, bu temsilcilerin oy hakkı bulunmayacak.

Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülecek çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım bütün kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanacak.

7/24 kesintisiz temizlik: Müsilajı bakteri yok edecek
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7/24 kesintisiz temizlik: Müsilajı bakteri yok edecek

Marmara'da müsilaj kâbusu: Felaketin son hali havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 19
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Kadıköy Fenerbahçe Sahili’nde denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası, yoğunlaşmaya devam ediyor. Son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde oluşan denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası havadan görüntülendi.
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Marmara'da müsilaj kâbusu: Felaketin son hali havadan görüntülendi
Marmara bölgesinde endişe verici boyutlara ulaşan deniz salyası (müsilaj) felaketi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına talimat vermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum dün yapılan toplantının ardından deniz salyası (müsilaj) için alınan son dakika kararlarını açıklamış, "Marmara'yı terk etmeyeceğiz. Haliç'te ne yapıldıysa, Marmara için de aynısını yapacağız. Marmara'nın sadece bugününü değil, geleceğini de kurtaracak çalışmalar yapacağız" dedi. Kadıköy Fenerbahçe Sahili'ni kaplayan deniz salyalarının son fotoğrafları felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

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