Gündem Marmaristeki yangında 4üncü gün Alevler Hisarönü ve Orhaniyede yoğunlaştı
ANTALYA MUĞLA

Marmaris'teki yangında 4'üncü gün: Alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının 4'üncü gününde, Orhaniye ve Hisarönü mahallerinde yoğunlaşan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında da alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi, orman işçileri, vatandaşlar ve gazetecilere zor anlar yaşattı.

Haber Merkezi AA DHA
Marmaristeki yangında 4üncü gün: Alevler Hisarönü ve Orhaniyede yoğunlaştı
Kısa süreliğine panik yaşayan vatandaşlar ile gazeteciler, koşarak bölgeden uzaklaştı.

Marmaris ilçesi İçmeler kara yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, geçen 29 Temmuz'da saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine, ilk etapta 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlerin ulaştığı İçmeler Mahallesi'ndeki 11 ev ile Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin çatısı zarar gördü.

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Yangın nedeniyle Dereözü, Osmaniye, Turunç ve Hisarönü mahallelerindeki vatandaşlar tedbir amacıyla jandarma tarafından tamamen tahliye edildi. Yangının etkili olduğu İçmeler Mahallesi'nde sahildeki otellerin bahçelerindeki ağaçlar alev alırken, alevlere helikopterlerle müdahale edildi. Bu sırada otellerde kalan müşteriler tahliye edildi.

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Marmaris- İçmeler kara yolu yangında ulaşıma kapanırken, duman ve alevlerin etkili olduğu İçmeler'deki otellerde kalan turistler, günübirlik gezi tekneleri ve yatlarla Marmaris ilçe merkezine taşındı. Ayrıca, İçmeler Mahallesi'nde, ekiplere su taşırken motosikletinin devrilmesi sonucu kaza yapıp alevlerin arasında kalan Şahin Akdemir (25) yaşamını yitirdi. Akdemir'in cenazesi, dün ailesinin yaşadığı Köyceğiz'in kırsal Sazak Mahallesi'nde toprağa verildi.

Yangın söndürme uçağının nokta atışı müdahalesi vatandaşları sevindirdi
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Yangın söndürme uçağının nokta atışı müdahalesi vatandaşları sevindirdi
Manavgat'ta devam eden yangını söndürme çalışmaları esnasında, bir yangın söndürme uçağı, yanan hedefe tam isabetle su fırlattı. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.



HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Yangının dördüncü gününde havanın ağarmasıyla beraber helikopter ve uçakların çalışmaları da başladı. Çalışmalar alevlerin yoğun olduğu Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde yoğunlaştı. Alevlerin şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.

Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen alevler bölgedekilere zor anlar yaşattı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi, orman işçileri, vatandaşlar ve gazetecilere zor anlar yaşattı.

İlçede 4 gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, rüzgar nedeniyle özellikle Taşağıl Mahallesi'nde etkisini artırdı.

Alevlerin bir anda büyüyerek kara yoluna kadar ilerlemesi sebebiyle bölgedeki orman işçileri, vatandaşlar ve gazeteciler, zor anlar yaşadı. Kısa süreliğine panik yaşayan vatandaşlar ile gazeteciler, koşarak bölgeden uzaklaştı.

Alevlere yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle müdahale edildi. Metrelerce yüksekliğe çıkan alevler havadan da görüntülendi.

Öte yandan ilçedeki Sırtköy Mahallesi'nde de süren yangın yerleşim noktasını tehdit ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, büyük mücadele ortaya koyuyor.

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