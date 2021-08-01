Göktürk uyduları yangın felaketini böyle görüntüledi

Yangın, karadan ve havadan yapılan tüm müdahalelere rağmen, Osmaniye, Bayır, Turgut, Çiftlik ve Turunç mahallelerinde etkisini sürdürdü. Havanın kararmasından sonra helikopterler devre dışı kalırken, arazöz ve itfaiye araçları gece boyunca yangına müdahale etti.