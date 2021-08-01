Gündem Göktürk uyduları yangın felaketini böyle görüntüledi
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Göktürk uyduları yangın felaketini böyle görüntüledi

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 tarafından çekilen görüntüler, yangının yarattığı tahribatı ortaya koydu

Haber Merkezi AA
Yangın felaketi uzaydan görüntülendi
Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.

Muğla'nın Marmaris ve Antalya'nın Manavgat ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

AA

Söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.

Manavgat'taki yangının uydu fotoğrafı acı tabloyu gözler önüne serdi
GÜNDEM
Manavgat'taki yangının uydu fotoğrafı acı tabloyu gözler önüne serdi

AA

AA

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı uydu fotoğraflarında yangının boyutu da gözler önüne serildi.

Söz konusu uydu görüntülerinin yangınla mücadele eden bakanlıklar ile ilgili kurumlara da gönderildiği öğrenildi.

Marmaris’in ciğerleri yanıyor: Yangın gece boyunca ilerleyişini sürdürdü
FOTOĞRAF 6
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27 Haziran’da Marmaris’te çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Armutalan’dan İçmeler Mahallesine sıçrayan yangın Asparan mevkiine sıçradı.
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Yangın, karadan ve havadan yapılan tüm müdahalelere rağmen, Osmaniye, Bayır, Turgut, Çiftlik ve Turunç mahallelerinde etkisini sürdürdü. Havanın kararmasından sonra helikopterler devre dışı kalırken, arazöz ve itfaiye araçları gece boyunca yangına müdahale etti.
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Gece saatlerinde Armutalan Mahallesi ve İçmeler mahallesinin üst bölümlerinde sık sık yeniden patlayan alevleri söndürme çalışmalarına vatandaşlar da eşlik etti. Yangın gece boyunca Turunç Mahallesi ve Asparan mevkiinde ilerleyişini sürdürdü.
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Marmaris’teki orman yangınına bir uçak, 6 helikopter havadan müdahale ederken, karadan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü dışında çevre illerden de takviye ekipler geldi. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi arazözlerinin tamamı yangın bölgesine sevk edilirken, Deniz Kuvvetlerine ait İHA, Tanker, Arazöz ve Keşif Aracı ile personel desteği sağlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar da söndürme çalışmalarına denizden destek verdi.
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Marmaris’in ciğerleri yanıyor: Yangın gece boyunca ilerleyişini sürdürdü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün saat 13.05'de Armutalan Üntaş Sitesinin üst bölümünde başlayan orman yangını yüzlerce hektar alanda etkili oluyor.


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