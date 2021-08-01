Bakan Pakdemirli: Muğla Bodrum yangını kontrol altına alındı

Bodrum'daki yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, "28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107’sini kontrol altına aldık. Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" şeklinde konuştu.

28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107’sini kontrol altına aldık.



Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. pic.twitter.com/BSMgzXL48K — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 1, 2021





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