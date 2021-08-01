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Bakan Pakdemirli: Muğla Bodrum yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Muğla Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi. Pakdemirli son 5 günde 112 orman yangınından 107'sinin kontrol altına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Bakan Pakdemirli: Muğla Bodrum yangını kontrol altına alındı
Bodrum'daki yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, "28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107’sini kontrol altına aldık. Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" şeklinde konuştu.


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