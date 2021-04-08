​Masonlar darbelerde her zaman etkili oldu

Sadece gündemdeki muhtıra değil, Türkiye’deki bütün darbe, girişim ve muhtıralarda localar aktif rol oynadı. 27 Mayıs’ın görünen yüzü Cemal Gürsel ile perde arkasındaki güç olan İsmet İnönü’nün localarla ilişkileri araştırmalara konu olurken, CHP’nin mason Genel Sekreteri Kasım Gülek de darbenin önemli figürlerinden birisiydi. Darbecilerin ABD ilişkisi, Gülek üzerinden yürüyordu. Darbeden yıllar sonra TBMM’de Araştırma Komisyonu’na bilgi veren Milli Birlik Komitesi (MBK) üyesi Talat Turhan, “Masonlar darbelerde her zaman etkili olmuştur. 27 Mayıs’ın önemli isimlerinden MBK üyesi Orhan Kabibay, Ankara’da bir masonun evinde kalıyordu” ifadelerini kullanmıştı.
12 EYLÜL’DE DE ONLAR VAR
- 12 Eylül’de darbecilerin 1 numarası Kenan Evren’in 1958-59 yılları arasında Kore’de görev yaparken Amerikalıların üyesi bulunduğu bir mason locasına kayıt yaptırdığı biliniyor. 28 Şubat sürecinin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ile İkinci Başkan Çevik Bir de localarla içli dışlı idi. Karadayı öldüğünde Büyük Kulüp tarafından üye sicil numarası verilerek taziye mesajı yayınlanmıştı. 15 Temmuz’da ise cuntacılar, masonik ilişkileri bulunan Fetullah Gülen’dan aldıkları talimatla ülkeyi kan gölüne çevirmişti.