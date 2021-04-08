Gündem Masonlar darbelerde her zaman etkili oldu
ANKARA

​Masonlar darbelerde her zaman etkili oldu

Masonlar darbelerde her zaman etkili oldu

Sadece gündemdeki muhtıra değil, Türkiye’deki bütün darbe, girişim ve muhtıralarda localar aktif rol oynadı. 27 Mayıs’ın görünen yüzü Cemal Gürsel ile perde arkasındaki güç olan İsmet İnönü’nün localarla ilişkileri araştırmalara konu olurken, CHP’nin mason Genel Sekreteri Kasım Gülek de darbenin önemli figürlerinden birisiydi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Masonlar darbelerde her zaman etkili oldu
CHP’nin mason Genel Sekreteri Kasım Gülek ve İsmet İnönü.

Sadece gündemdeki muhtıra değil, Türkiye’deki bütün darbe, girişim ve muhtıralarda localar aktif rol oynadı. 27 Mayıs’ın görünen yüzü Cemal Gürsel ile perde arkasındaki güç olan İsmet İnönü’nün localarla ilişkileri araştırmalara konu olurken, CHP’nin mason Genel Sekreteri Kasım Gülek de darbenin önemli figürlerinden birisiydi. Darbecilerin ABD ilişkisi, Gülek üzerinden yürüyordu. Darbeden yıllar sonra TBMM’de Araştırma Komisyonu’na bilgi veren Milli Birlik Komitesi (MBK) üyesi Talat Turhan, “Masonlar darbelerde her zaman etkili olmuştur. 27 Mayıs’ın önemli isimlerinden MBK üyesi Orhan Kabibay, Ankara’da bir masonun evinde kalıyordu” ifadelerini kullanmıştı.

Cemal Gürsel
Cemal Gürsel

1960’dan beri darbecilerin ortak özelliği: Talimat ya hocadan ya locadan
GÜNDEM
1960’dan beri darbecilerin ortak özelliği: Talimat ya hocadan ya locadan

12 EYLÜL’DE DE ONLAR VAR

  • 12 Eylül’de darbecilerin 1 numarası Kenan Evren’in 1958-59 yılları arasında Kore’de görev yaparken Amerikalıların üyesi bulunduğu bir mason locasına kayıt yaptırdığı biliniyor. 28 Şubat sürecinin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ile İkinci Başkan Çevik Bir de localarla içli dışlı idi. Karadayı öldüğünde Büyük Kulüp tarafından üye sicil numarası verilerek taziye mesajı yayınlanmıştı. 15 Temmuz’da ise cuntacılar, masonik ilişkileri bulunan Fetullah Gülen’dan aldıkları talimatla ülkeyi kan gölüne çevirmişti.

Asıl muhtıra milletten: 'Darbeye karşı sokağa çıkarım' yüzde 72,7
GÜNDEM
Asıl muhtıra milletten: 'Darbeye karşı sokağa çıkarım' yüzde 72,7

Darbecilerin sözcüsü Kılıçdaroğlu
GÜNDEM
Darbecilerin sözcüsü Kılıçdaroğlu
Abone Ol Google News
İngiltereninortasında mini darbe

İngiltere'nin
ortasında mini darbe

Büyükelçiyi elçilik binasına almadılar.
Heyecanlandıran keşif

Heyecanlandıran keşif

50 milyar dolarlık rezerv yerin altından çıkarılmayı bekliyor.
Peş peşe dörtdepremle sarsıldı

Peş peşe dört
depremle sarsıldı

​Ege Denizi açıklarında meydana geldi.
Türkiye söz vermişti

Türkiye söz vermişti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 48 gün içinde inşa edildi.
Ücretsiz izne<br>ayrılana 1500 TL

Ücretsiz izne
ayrılana 1500 TL

Torba yasa Meclis'te komisyondan geçti.
Ramazan bereketi

Ramazan bereketi

​İftar ve sahur sofralarına hazırlık çarşı pazarı hareketlendirdi.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?
Maskenizi<br>yere atmayın

Maskenizi
yere atmayın

​Savaşın hijyen kahramanlarından vatandaşa rica.
Talimat ya hocadan ya locadan

Talimat ya hocadan ya locadan

​1960'tan beri darbecilerin ortak özelliği.
Masonlar her zaman etkili oldu

Masonlar her zaman etkili oldu

​Türkiye'deki bütün darbe, girişim ve muhtıralarda localar aktif rol oynadı.
Fukuyama'dan SİHA övgüsü

Fukuyama'dan SİHA övgüsü

​Küresel görünüm, SİHA'lar tarafından değiştirildi ve Türkiye burada ana aktör oldu.
Suriye'ye karadan da girmiş

Suriye'ye karadan da girmiş

​İsrail işgal ordusuna ait özel güçlerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
Bildiriyi okutan <br>yarbaya müebbet

Bildiriyi okutan
yarbaya müebbet

​Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında karar çıktı.
Göçte 'yükümlülük' hatırlatması

Göçte 'yükümlülük' hatırlatması

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB ile görüşmesine ilişkin yeni detaylar.
Asıl muhtıra milletten

Asıl muhtıra milletten

​'Darbeye karşı sokağa çıkarım' diyenlerin oranı yüzde 72,7.
Öğretmenlere güvenlik soruşturması

Öğretmenlere güvenlik soruşturması

​Terör örgütlerinin kamuya sızması önlenecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.