​Masonlar darbelerde her zaman etkili oldu Masonlar darbelerde her zaman etkili oldu Sadece gündemdeki muhtıra değil, Türkiye’deki bütün darbe, girişim ve muhtıralarda localar aktif rol oynadı. 27 Mayıs’ın görünen yüzü Cemal Gürsel ile perde arkasındaki güç olan İsmet İnönü’nün localarla ilişkileri araştırmalara konu olurken, CHP’nin mason Genel Sekreteri Kasım Gülek de darbenin önemli figürlerinden birisiydi.

Haber Merkezi 08 Nisan 2021, 00:00 Son Güncelleme: 08 Nisan 2021, 06:27 Yeni Şafak